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博硯「說」法》國民黨或許應該直接修憲

國民黨利用國會的權限做為武器向執政的民進黨發起攻擊，是必然之理，但國民黨恐怕得思考一下，如何在合於現行憲法架構的要求下發動攻擊，倘若覺得現行規定都不讓人滿意，不如直接提出修改憲法規定來符合國民黨想像中的憲法架構，如此一來，才更名正言順。
胡博硯

胡博硯

2024/03/08 15:30

胡博硯／東吳大學法律系教授

今年一月大選結束後，國民黨重新成為國會第一大黨。沒有執政權的國民黨，立法院勢必將是最重要的政治舞台。而立法院開議後，的確也看到國民黨提出很多改革法案，例如國會調查權的改革。

事實上，許多改革議題民進黨也曾經提過，只是沒有付諸實現，角色對調後，過去許多沒有兌現的支票就成了國民黨主打的議題。不過，改革無法推動，除了政治的現實外，還得顧慮憲法的規範。例如，最近國民黨委員提出的總統選制改成絕對多數決，若第一輪投票無法決定總統當選人，則以第二輪投票定之。這個想法在郭台銘競選總統之際就曾提出過，其實許多國家目前也都採行，就政治穩定度而言，或許這是個正面選項，但目前我國總統選舉制度在憲法增修條文修改為總統直選時，並沒有採納這個做法，因此，這樣的改革方案是否符合憲法規定就是個大問題。而國情報告的制度當年由於總統是由國民大會選出，便由總統向國民大會提出報告，不過當年李登輝總統向國民大會進行國情報告時，也聽取意見回答問題，並非採行一問一答的方式。

沒有執政權的國民黨，立法院勢必將是最重要的政治舞台。而立法院開議後，的確也看到國民黨提出很多改革法案。（資料照）

我國立法院目前的質詢制度採一問一答，並非是每個民主國家的議會質詢方式，但一問一答，有不易迴避問題的優點，卻也有無法針對政策做完全的陳述的缺陷，因此我們的質詢常常不是政策辯論，而是官員與委員間的鬥嘴。但立法院對行政院的質詢有其意義。憲法規定行政院對立法院負責，行政院還是最高行政機關，但憲法中關於總統的部分，條文數並不多，行政院長至立法院備詢前必須提出施政方針與報告，那麼總統可以提什麼給立法院？且提出的政策方針是否是總統權限可以決定的？國民黨在選舉的時候，說要組聯合內閣，選完又說要質詢總統，兩者邏輯很不一致。更別說還要訂個藐視國會的規定，既然要有罰則就必須清楚明確，更何況最終還必須經過司法判決，倘若法院不認為藐視，豈不是打臉國會，這個問題在立法時就必須考量進去。

而國會調查權的部分，並非不能訂，重點在於立法院除了一問一答的質詢外，本就擁有調查權限，只是這個權限如何行使是過去修改《立法院職權行使法》的時的爭議，因為稍有疏漏就可能侵害監察權。另外，就司法權的保障上，即便是偵查階段也屬於廣義司法的範圍，這也是大法官在文件調閱上要求必須謹慎的原因。只是關於進行中的事務放著現有的質詢權不用，又另外弄個調查權，邏輯上也很難理解。

國民黨利用國會的權限做為武器向執政的民進黨發起攻擊，是必然之理，但國民黨恐怕得思考一下，如何在合於現行憲法架構的要求下發動攻擊，倘若覺得現行規定都不讓人滿意，不如直接提出修改憲法規定來符合國民黨想像中的憲法架構，如此一來，才更名正言順。

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