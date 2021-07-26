自由廣場》40元換150元，合理乎？

◎ 林應然

中央疫情指揮中心於六月七日請合約醫療院所免費提供民眾接種服務，不收掛號費；政府並提供相關獎勵措施，其中針對調整之溯及起算日期認定如下：

「一、自地方政府衛生局與合約醫療院所於更換合約書內容日起算。二、衛生單位因實務作業，如以協議方式與合約醫療院所協定變更合約，則以地方政府衛生局與已簽約之各醫療院所協定變更合約，補充免費提供民眾接種服務內容之協議日期起算。」這個認定，讓基層醫療院所相當錯愕！

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事實上，許多基層醫療院所都還沒有與縣市衛生局更換合約書，僅僅只是在舊有的流感疫苗及兒童常規疫苗施打院所合約中新增新冠肺炎疫苗接種項目。因此，若各縣市衛生局是以實際簽約日期寫入合約中，中央疫情指揮中心的溯及既往美意將化為烏有，意思是以前打的都不算，以後也不知要從何時起算？

我們不知道是哪一位幕僚幫陳部長出這個餿主意，但這餿主意肯定會造成院所對政府不滿。政府先是以行政命令剝奪院所的收掛號費權一五○元，再憐憫的施捨四十元以為補償，院所屢次陳情，陳部長也公開承認這樣不合理，改為補償一百元，為何又是如此心不甘情不願？

其實健保署都有接種詳細資料，只要中央疫情指揮中心宣布自今年六月七日起補償未向接種民眾收取掛號費之院所每劑一百元，即可簡單解決此事，何必化簡為繁，曲曲折折，減損院所對政府的信任？

院所為了接種這個比流感疫苗繁瑣數倍的新冠肺炎疫苗，已經增加許多人事加班支出，卻只能被迫收比注射流感疫苗更少的錢，難怪會有診所拒絕施打新冠疫苗！再說，許多接受施打新冠疫苗的院所多是在這波疫情中受傷慘重的小兒科及耳鼻喉科，接種疫苗業務已經排擠看病人數，又沒辦法從施打疫苗獲得補償，簡直是雙重打擊！

期望政府好好「校正回歸」一下，行公義、好憐憫，莫以國家公權力欺壓基層醫療院所。

（作者為醫師，中華民國基層醫療協會理事長）

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