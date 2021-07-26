自由廣場》中國超級電腦的「軍事機密」

◎ 呂禮詩

解放軍於十六日至廿一日進行「東海實際使用武器訓練」，不過這個原本長達一二六小時的軍演，卻在五十一小時後草草宣布結束；原來企圖以武力威懾台灣並向美國傳達「強烈訊息」，卻因「烟花」颱風，暴露了解放軍的弱點。

烟花颱風的生成與前進東海的路徑，無論是歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）、美國國家氣象局（NWS）的數值預報或中央氣象局的風場預測，早已對東海提出預警。解放軍無視於颱風威脅，一意孤行卻又倉促收場，說不出口的理由恐怕是，氣象單位未能預警或提供了錯誤的氣象預報。

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依據去年十二月廣東氣象探測數據中心成員發表在《計算機技術與發展》的論文，東北、華北、華中、華東及華南區域氣象中心使用氣象預測的超級電腦，皆為二○一四年所建置，運算速度為227.2GFLOPS（每秒十億次浮點運算）；而我國中央氣象局雖早一步在二○一三年啟用富士通（FUJITSU）超級電腦「京」，但其運算速度高達1.6PFLOPS（每秒一千兆次浮點運算），較中國各區域氣象中心的超級電腦快七○四二倍，故其數值氣象預測更為準確。

令人不解的是，中國擁有運算速度世界排名第三及第四的「神威．太湖之光」及「天河二號」超級電腦，何以未投入氣象預測，坐失河南暴雨預警與東海軍演決策的先機？足見日前《華盛頓郵報》披露，解放軍使用超級電腦研發核武和超音速飛彈的報導，並非無的放矢。

另中國以研究氣候變遷與颱風、聖嬰現象的旱澇預報為名，自二○一三年開始在西太平洋建構從水面到水下一千公尺的水文監控系統。依中國科學院院刊、中科院聲學研究所研究員投稿《電信科學》，與「海測三三○一號」、「科學號」科考船的AIS航跡得知，中國於二○一四年開始布放感測器；二○一六年的「十二五」科技創新成就展更進一步展示與無人潛航器、水下聽音陣列整合而成的海洋觀測網。

中國耗資無數在第二島鏈建構海洋觀測的「水下長城」，卻未能結合頂尖的超級電腦，預報颱風的形成及路徑和副熱帶氣流與地形在河南形成的暴雨，顯示中國從科研單位到解放軍撒大錢想要趕超美軍，但在各行其是下，不但數據分析不足且缺乏跨領域流動。

解放軍艦隊如下餃子般成軍、○○三航空母艦於今年下水、039C型「元級」柴電潛艦山寨瑞典A-26型潛艦的帆罩折線設計，在缺乏系統整合與聯戰效能下，一切僅止於表象，企圖與美軍在西太平洋抗衡，仍有許多挑戰有待克服！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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