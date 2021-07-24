自由廣場》蔡明介的憂心 我有同感

高中物理教育 名存實亡

◎ 邱博文

身為第一線高中物理補習班老師，我想呼應一下蔡明介董事長昨天投書中所表達的憂慮。

這二十年來的教改，整體來說，我覺得是失敗的。課程簡化、制度複雜，學生的數理程度直線下降。新實施的一○八課綱會更嚴重，建中高二的醫藥學群已經不排物理課了，不是物理教育失敗，而是高二高三根本沒有物理教育。原因很簡單，因為學測不考高二高三物理，未來可能只會有更多學校跟進。考試引導教學，目前學測佔約七十五％的名額，一○○％的學生都要考學測，而學測只考高一介紹性的常識：「（九十九年學測）下列哪些是愛因斯坦的重要貢獻？（應選兩項）（Ａ）發現光的直進（Ｂ）發現光的色散現象（Ｃ）證明光是電磁波（Ｄ）提出光子說解釋了光電效應（Ｅ）提出質能互換的相關理論。」這種題目與課程何來鑑別度？如果教光電效應的推導與計算，學生只會不領情地回一句：「老師，學測又不會考！」高中物理教育是非常重要的數理教育基礎，但早已名存實亡。

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一○○％的學生花二．五年的時間準備學測，而所謂的指考／分科測驗，是二十五％「學測失利」的學生無奈的選擇。要在不到半年的時間內讀好高二高三的課程，只能囫圇吞棗，應付考試。如何學好？

民國九十一年，為了「與國際接軌」，物理新增了半導體課程，但學校老師認為自己以前沒有唸過，不知道如何教。在保守勢力的反撲下，九十五年課綱刪除一部分，九十九年課綱刪除全部半導體課程，台灣再度與國際「脫軌」。

現在的升學制度極為複雜，每一個細項又是一套複雜的規則。二十多年前轟轟烈烈的教改被罵到臭頭後，教改成了禁忌話題，執政黨在野黨誰碰誰被罵，但舊的問題沒有解決，新制度問題又一堆。像文化大革命一樣，台灣的高中物理教育已形成了二十年的「斷代」，二十年前種下的「因」，蔡董事長已經看到了「果」。如果不能及時改變高中物理教育，未來的二十年，結果可能只會更嚴重。

（作者為台灣大學電機系畢業，擔任高中物理補教老師二十六年）

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