自由廣場》日本便當未必不好

◎ 黃瑞麟

臉書有人刻意截圖我奧運羽球選手戴資穎在IG發表的代表處準備「便當」給選手吃的照片，帶風向讓人以為台灣政府又對選手不好；筆者因此特別到戴資穎的IG看，原來有一張「很特別的餐點」照片，便當裡面的菜色其實是不錯的，而帶風向的人就刻意不放，想要讓人誤會蔡政府又冷落了選手。事實上，在防疫期間，不群聚為重點，吃便當也不算是壞事。

話說有一年，郝龍斌當台北市長，我們媒體到日本採訪，為了趕行程，也搭日本火車、吃著日本便當，這便當也不便宜啊，「便當」不代表廉價，有時候吃到不同國家便當，還是小確幸，這便當放一顆梅子，我們才知道日本便當會放梅子來促進食慾大開。

請繼續往下閱讀...

郝市長團隊讓媒體團搭火車，或許想讓記者體會日本火車與台灣的不同，但筆者前幾年到日本合掌村採訪，主辦單位還包遊覽車給媒體團搭，突然覺得在日本趕行程，讓媒體團搭火車趕行程，當時台北市政府的安排，怪怪的。趕行程搭遊覽車，會不會比搭火車轉車轉來轉去快？我們不只轉車，也花十幾分鐘等火車⋯。

同樣的，每人感受不同，這次選手在日本住飯店雖然不是豪華高級飯店，但有時候休息真的比住多高級還重要，我們不是選手，實在沒必要把自己當成主角，繼續看照片批評，讓選手少看到負面消息，多給予加油打氣，祝福他們為自己、為國家爭光，才是目前最好的做法吧！

（作者為媒體工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法