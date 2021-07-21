自由廣場》後疫情時代 台灣高教境外招生的數位思維

◎ 洪志衛

去年新冠肺炎席捲全球，影響許多學生海外留學規劃。疫情雖仍嚴峻，但隨著疫苗接種人數攀升，籠罩許久的陰霾已露出些許曙光。台灣高教境外招生歷經這一年多來的衝擊，如何在後疫情時代儘快布局並恢復活力？筆者分享近期舉辦線上教育展的經驗，認為可把握三個方向：

首先，過去一年因應疫情所開發出來的各式線上課程，在疫情趨緩後，不會就此退場，許多教育研究機構也指出，未來課堂將不再是實體教學一枝獨秀，部分線上與部分線下的「混成模式」應會成為主流。筆者任職單位日前所做的海外學生調查也顯示，就華語學習而言，線上課程詢問度明顯超越傳統正規班課程，「遠距教育力」後勢發展值得期待。

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除了教學層次的線上課程外，在招生宣傳方面，線上教育展等數位推廣方式，將是後疫情時代的基本布局，因應疫情而進行的各類網路活動，已成為加速留學資訊數位傳遞的推動力。在台灣主要生源國家如東南亞等國疫情持續延燒之際，舉辦實體活動仍有相當難度，台灣各校更應努力滿足當地學生的留學資訊需求，搶得數位宣傳先機。

最後，新冠肺炎也改變了留學攻讀科系的傳統偏好，根據協會近期調查顯示，學生對於醫藥公衛領域的關注程度大幅躍升，超越工程領域，僅次於商業管理。台灣擁有卓越的醫療公衛體系，新冠肺炎整體防疫也是世界前段班的水準，這些都是台灣各校可善加把握的招生資源，期待在疫苗普及與疫情趨緩後，有更多國際學生選擇台灣，在民主自由的求學環境下，接受台灣高品質的教育。

（作者為台灣國際文教創新交流協會執行長）

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