自由廣場》級分制的作繭自縛

◎ 鍾邦友

大學指考將自一一一學年轉型為分科測驗，原規劃採四十五級分制，經家長和教育團體反對後，招聯會又提出四十五、六十、七十五級分的可行性評估。但筆者認為級分制的作法是大網眼捕小魚，屆時只會因為過篩者眾而同分大塞車，根本是作法自斃。

以最極端的四十五級分為例，一級分內約佔原始總分的二．二二分，去年幾個熱門的校系，錄取的最低分數差距在小數點以下者非常普遍，像慈濟醫自費四一六．七五、中山醫大醫學四一六．一○、中國醫大牙醫四一五．九五、陽明醫公費四一五．八○、北醫醫學公費四一五．三五、成大醫公費四一五．二○、長庚醫公費四一四．七五、高醫醫學公費四一四．六五、慈濟醫公費四一四．○五，這幾個校系均採計英文、數甲、物理、化學及生物五科，且五科加權都是乘以一，差距最小者竟只有○．一，可以考上這些校系的人分數都極高，未來改為粗略的四十五級分時，恐有同分大爆炸的情況發生。

請繼續往下閱讀...

雖說級分數愈細，同分的狀況便會相對減少許多，但六十、七十五級分不過是五十步笑百步，殊不知這些專家學者們以為的百分制，其實是小數點以下兩位的以千分、萬分計的錙銖必較，沒有小數點的級分制實施後必定綁手綁腳，又何必畫足買履？

由於指考（分科測驗）分發僅有一次考試，便要決定考生的落點，同分者眾時不像申請入學可以再透過第二階段的學習歷程檔案、口試或再筆試來篩選，百分制都可能捉襟見肘了，再採用更不精準的級分制，屆時若五科級分全數相同，便只能增額錄取，對各大學的師資、設備都是挑戰，這不是作繭自縛嗎？

（作者為高師大教育系兼任助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法