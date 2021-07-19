自由廣場》頂尖大學「店」!?

◎ 夏學理

本月十七日自由時報以《未開放給其餘兩校雙主修名額，台大生竟嗆師大、台科大「學店別蹭」》為題，報導台大、臺師大和台科大於二○一五年組成三校聯盟，允許學生跨校選課，今年更通過「跨校雙主修」辦法。然而，甫通過的「跨校雙主修」，相較於臺師大和台科大均提供四十個以上的跨校名額，台大卻未提供任何一個雙主修名額，讓臺師大學生相當不滿。對此，台大學生網路留言反嗆：「學店別蹭！」

身為臺灣頂尖大學之一的臺師大是不是學店？答案當然不是！但若觀察臺師大在二○一八年之後的每況愈下，則「學店別蹭」四字，確實是早就該出現的一記棒喝！

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臺師大，在郭義雄、張國恩兩位前任校長的戮力辦學下，QS全球大學排名自二○一四年起的原本近五百名，連年提升至二○一八年的二八九名。奈何，自二○一八年後，一個違反「開放、透明、嚴謹、無私」之大學治理基本原則的「不正己」醬缸班子，三年未滿，就讓臺師大快速倒退四十五名，回跌至第三三四名！

再檢視臺師大的「護校神院」—教育學院，也是由二○一五年的全球排名第廿二，跌至今日的第廿八！至於在亞洲教育排行榜上，臺師大雖仍維持第五，但反觀香港教育大學（二○一六年甫自原香港教育學院升格為大學），持續在教育領域力爭上游，自二○一四年的世界排名五十以外（五十一至一百），飛速躍升至今日的全球排名第十六，亞洲排名第三（第一為香港大學、第二為新加坡南洋理工大學）。兩相對照，今日的臺師大被台大嗆「既雷又水」，該不該閉門思過、好好檢討？

更令人慨嘆的是，行政院於二○一八年十二月通過國家發展委員會所提的「雙語國家政策發展藍圖」，矢志讓臺灣於二○三○年成為雙語國家，臺師大卻反率先自二○一八年八月起，取消「學生外語能力畢業資格檢定」。此般逆向的思維錯置，不啻對世界排名有損無益，也顯然成為臺灣邁入雙語國家的前進阻礙。

（作者為臺師大教授，前臺師大發言人）

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