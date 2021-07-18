自由廣場》小心中共「無感滲透」台灣

◎ 張玲玲

日前看到一則新聞指出，中共近年在地培訓或拉攏大批台灣青年，以利「無感滲透」台灣進行統戰。嚴重的是，大部分當事人不會察覺到自己就是中共對台統戰、認知戰的媒介與工具。

中共利用台灣人員、組織、社群等媒體為中國說好故事，也一直在調整對台統戰、認知作戰的操作型態，如我國安單位前陣子也指出其藉培養台籍主播網紅等方式來當「代理人」為中國宣傳。而隨著新媒體普及化，人手一機、加上台灣民主自由開放的環境，讓中共對台的「三中一青」、「一代一線」、「融合發展」統戰策略，都能隨時隨地有機可乘。這也是在中國的「中華全國臺灣同胞聯誼會」創始人、周恩來的太太鄧穎超曾經所強調的，「對台工作要見縫插針，要插得有效果，不要插出血」，現更拜科技、網路之賜能更迅速地「無感滲透」。

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相信有許多讀者也會在群組收到許多可以從標題、用字遣詞等內容看出含有仇恨挺台國家、唱衰台灣政府政策等意涵或目的的訊息，已非單純建議或批評，而是故意分化台灣、加深對立。例如之前有我國某學者在中國媒體酸我國軍是「紙老虎」，令人震驚、詫異！先不論身為國軍一員的筆者對國軍深具自信，被中國利用或因私利而唱衰自己國家、替敵宣傳，實有負國家對其栽培，也令後生失望。可見，不僅台青容易成為被中共統戰對象，連負有高等教育責任的學者也會被當成宣傳工具。

國內有些人士認為大家都在污名化中國的「統戰」，做如是想的人沒有思考到中共統戰工作的本質與目的，是在爭取其海內外人士去支持其極權專制，與其他大多數的民主國家，所推展的人權普世價值、民主自由宗旨完全背道而馳。出現這種似是而非、落入思考盲點的行為，更是令人擔心。

中共的統戰是一場無煙硝的戰爭，筆者認為台灣雖不必風聲鶴唳、草木皆兵，但每位國人必須具備警覺意識與敵情觀念一起防範與反制，因為它就在你我的生活之中。

（作者現任國防大學教官）

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