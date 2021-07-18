自由廣場》斯洛伐克與捷克 兄弟之邦的典範

◎ 楊浩民

大多數台灣人對於斯洛伐克共和國（Slovenská republika）都還相當陌生，去年因斯洛伐克總統卡普托娃（Zuzana Caputova）發言支持捷克國會議長韋德齊訪台，日前該國又宣布將贈送我國一萬劑武漢肺炎疫苗，大家才開始注意這個成立不到三十年的國家。令人羨慕的是，斯洛伐克先擺脫了共產黨控制，又與捷克和平分手，且過程沒有流血暴力、更沒有戰爭，分手後又像兄弟之邦一樣融洽，非常文明、難得！

所謂「兄弟之邦」，應該是在雙方的自由意志之下自然形成，而非一廂情願，更不是靠武力得來的。以前台灣和南韓有邦交時，就常說「中韓是兄弟之邦」，據說南韓人聽到這種話很不高興，而且還會問：誰兄誰弟啊？更糟糕的情況就是台灣和中國的關係。只要中國放棄武力併吞台灣的野心，承認台灣是個國家，台灣人絕對願意與中國如同兄弟之邦一樣和睦相處，兩岸關係絕對可以大幅改善，台灣人立刻變成親中！對中華人民共和國而言，本就從未統治過台灣一秒鐘，放棄「統一」根本毫無損失，又可以多一個朋友、少一個敵人，何樂而不為？

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中國如果始終抗拒民主，死抱著邪惡專制不放，血腥殘暴，迫害異己，製造病毒，威脅鄰國，台灣人怎會想去和這種國家統一？

再說，兄弟分家各走各的路有何不妥？為什麼同文同種就一定要是同一國？看到捷克和斯洛伐克的例子，捷克並未阻止斯洛伐克獨立，總是恐嚇威脅台灣的中國人，不覺得羞愧嗎？

（作者為公務員，新北市民）

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