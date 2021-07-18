自由共和國》曾進發／阿祖底咧車衫仔褲

阿祖底咧車衫仔褲 ※本照獲得2021MIFA莫斯科國際攝影賽 人物／文化類別 金牌

曾進發／攝影詩人

噠噠嘎嘎喀嚓喀嚓噠噠嘎嘎喀嚓喀嚓

幽微光影下傳來熟悉細碎的機械聲

斑斑駁駁的褪色磚牆角落

是阿祖底咧車衫仔褲

90年來她總是忙個不休

春耕夏耘秋收冬藏

忙碌的餵飽一家人飢餓的嘴巴。

歲月悄悄在臉上蔓延開來

忙碌的她幾乎忘記有時間抱怨

噠噠嘎嘎喀嚓喀嚓噠噠嘎嘎喀嚓喀嚓

阿祖的古早縫紉機

車過我們兄弟姐妹的衣褲

車過孫子孫女外孫們的衣褲

車過乾孫乾孫女們的衣服與褲子

阿祖輕輕踩踏縫紉機

衣衫上重重車縫著深深期許的經緯線

阿祖輕描淡寫的說

經線是深度 咱作人態度要頂天立地

緯線是廣度 咱作人心胸要開闊寬容

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