自由廣場》台灣有事vs.美艦常態巡航

◎ 陳永昌

日本防衛副大臣中山泰秀、防衛大臣岸信夫與副首相兼財務大臣麻生太郎相繼表態後，日本二○二一年最新版防衛白皮書首次明記：「台灣情勢的穩定對日本安全保障和國際社會穩定至關重要。」東京當局對於「台灣有事」戰略態度越來越直接清晰，因為四月中旬美、日兩國元首高峰會聯合聲明，明白確認美、中對峙下美、日、台三方集體安全格局。

日本首相菅義偉是白宮新主人拜登總統接待的第一位客人，兩人聯合聲明歷史性提及台灣，強調台灣海峽和平穩定重要性，日本四大報不約而同刊登頭版頭條，重要性不言可喻。回到五十二年前，一九六九年十一月下旬，日本前首相佐藤榮作與美國前總統尼克森進行高峰會，聯合聲明揭示：「首相表示維持台灣區域和平與安全也是對日本安全最重要的要素。」兩相對照，前者是開啟新時代的序幕，後者則是終結舊時代的落幕！

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當年佐藤榮作華府行，首要任務是從美國手中收回沖繩主權，華府方面堅持保留包括沖繩在內所有軍事基地自由運用承諾，以應付日後在韓國、台灣與東南亞等地可能軍事衝突，協商後促成兩國戰後安保體制進一步穩固，聯合聲明順勢納入台灣。

就在佐藤榮作啟程前夕，美國國務院悄悄通知台灣：第七艦隊「例行性巡弋」台灣海峽，自一九六九年十一月中旬起改為「不定期巡弋」。美國前國務卿季辛吉並將消息透過巴基斯坦轉達給北京當局，做為展開秘密外交的見面禮，為秘密訪問中國鋪路，敲開美、中兩國關係正常化大門。

時隔超過半世紀，拜登政府二月四日首次派遣驅逐艦「馬侃號」通過台灣海峽，到六月二十二日伯克級神盾驅逐艦「柯蒂斯魏柏號」穿越台海，半年來總計六次，每月平均一次密集頻率，華府當局不吝展現提前部署的承諾與決心。英國《金融時報》日前獨家披露：美、日持續就「台灣有事」進行兵棋推演及聯合軍演，只是再次確認保衛台灣等同於保衛日本的既定戰略方向。

做為美國海外前線部隊規模第一的第七艦隊，常態巡航台灣海峽的中斷與恢復，剛好與尼克森、佐藤榮作及拜登、菅義偉新舊兩份聯合聲明時間點重疊，事實上並非偶然。一九六九年舊版本正值美國醞釀對台政策重大轉變前夕，二○二一年新版本則代表著美國外交向台灣傾斜的關鍵轉折點，台灣成為美、日主導下印太安全戰略架構不可或缺的一環。

（作者為企業專業經理人）

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