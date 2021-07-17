自由廣場》美國之戰略清晰、戰術模糊

◎ 盛仰正

美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾六日表示，美中將以某種形式往來，並重申不支持台獨，但支持台灣國際參與。隔日，國務院發言人普萊斯表示，美將持續支持和平解決兩岸問題，重申北京若武力犯台改變現狀將是嚴重錯誤。這是繼今年四月國務卿布林肯表態後再次重申。國家安全顧問蘇利文於四月底表示，未來在台灣問題上美國將清晰且堅定地表達立場，不支持有單方面改變現狀的舉措。

綜合上述，可看出拜登政府仍主張「北京不武、台灣不獨」，即三公報及一法之指導原則來維持現狀。一直以來，美方透過「戰略模糊」政策在兩岸形成微妙平衡，意即美國不表明當台海危機爆發時會如何回應北京攻台之模糊立場。「戰略模糊」的不確定性，讓北京對武統台灣有所忌憚，也讓台灣片面宣布台獨有所顧忌。而其背景原因在於當時美方對北京仍抱持著經濟成長後民主化之期待。然而，這份期待已隨著習近平稱霸野心、香港失去民主自由、北京滲透操控美國輿論等作為而不復存在。

請繼續往下閱讀...

然而，近年來兩岸均勢大幅失衡，共機頻頻飛越台灣的「防空識別區」而引起美方擔憂，美國印太司令部司令戴維森三月曾表示，共軍可能在六年內入侵台灣。這使得《台灣防衛法案》於六月中在參眾兩院再次重提，該法目的在維持美軍緊急應變能力，以避免北京武力犯台造成「既成事實」。而美國外交關係委員會主席哈斯表示，「戰略模糊」已壽終正寢，現應實行「戰略清晰」政策，即美方應明確表明當北京犯台時美方會如何回應。然而，反對觀點則認為，若美走向「戰略清晰」恐導致台獨勢力有恃無恐，反成北京犯台的理由。多數學者也普遍認為美國維持「戰略模糊」之可能性較大。

對美而言，事實上兩岸維持現狀就是最佳狀況，因美國最深層的憂慮是台海、南海、朝鮮、俄烏及中印邊界等軍事熱點同時爆發武裝衝突，美面臨兩個以上戰場將分身乏術，甚恐釀第三次世界大戰；但當「戰略模糊」面臨挑戰而無法延續時，筆者大膽臆測美方有可能走向「雙重戰略清晰」，意即分別表明當北京武力犯台或台灣片面宣布獨立時大方向上美方會如何因應，但為了保留具體回應作法之彈性選擇空間，亦會增加「戰術模糊」之界定，以確保美國面對前述兩種事態時彈性回應之空間。

（作者為台北市台日經貿文化交流協會台美日研究中心執行長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法