自由廣場》他們不懂善的循環

◎ 張國財

去年三、四月，全球陷入口罩荒時，台灣義不容辭地捐贈口罩給日本、美國、加拿大、德國、法國、立陶宛和斯洛伐克等國家及眾邦交國；今年五月，換成台灣亟須疫苗，也換成日本、美國、立陶宛和斯洛伐克對台灣伸出援手。對沒教養、沒愛心、沒善念的人而言，是無法體會這一來一往之間，是超越單純一個口罩、一劑疫苗值多少錢的問題，而是人性光輝與善的循環！

某些台灣紅藍政客，竟然對捐贈台灣疫苗的日本嘲諷「自己不要的才送給我們」，譏諷台灣是「疫苗乞丐」！他們一定也不懂，立陶宛捐贈的二萬劑疫苗、斯洛伐克的一萬劑，跟美國的二百五十萬劑、日本的三百三十四萬劑一樣，都是出自滿滿的善意與愛心，都是同樣讓台灣人滿滿的感謝與銘記在心！

請繼續往下閱讀...

最重要的是，這股口罩與疫苗搬有運無的暖流，出發點都沒有任何政治語言、也不求任何回報，結果，由純粹愛的分享，卻已然衍生出一波波善的循環—義美已慨捐立陶宛兩個二十呎貨櫃義美小泡芙；許多台灣人已默默計畫，在疫情告一段落後，要如何到日本、美國、立陶宛、斯洛伐克進行感恩之旅了！

這一波波的施與受中，我們只看見崇高的愛心與善意，沒有自大或自卑的政治算計。台灣能與國際社會如此交往互動，實在是福氣！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法