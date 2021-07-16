自由廣場》疫苗通行證 三大問題

◎ 劉明德

日前傳出政府正積極研擬官方認證的疫苗通行證（名稱或有不同，但其本質與疫苗護照、中共的健康碼沒有不同，都是對人民生命資訊的掌控），小民以為萬萬不可。原因是疫苗通行證至少有三大問題：

首先，侵犯人民的隱私：醫療紀錄是一個人非常隱私的部分，攸關一個人的生命安全。還記得之前一個共諜案，試圖竊取總統蔡英文的健保就醫病例，可見醫療紀錄之非同一般。一旦有了疫苗通行證，人民就必須多承擔一分風險，換言之，人民的生命安全就少了一分保障。

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其次，剝奪人民的天然權利。有打疫苗才能通行，沒打疫苗就不能通行，等於強迫人民接種疫苗，這樣的法律缺乏正當性。日前法國總統馬克宏規定，八月起，法國人民進餐廳、商業中心、醫療院所、安養院，搭乘大眾運輸工具、參加文化活動等，都必須出示健康通行證，否則就不能進入和使用。還強制醫護人員必須在九月十五日前接種疫苗，否則將遭受停職、停薪的處分。要是不接種疫苗，一個人的日常生活、生存權利都要遭受不正當地剝奪，這種做法，跟極權國家何異？

第三、疫苗護照不保證安全，反而增加染疫風險：不管打的是哪一家公司的疫苗，打了兩劑還染疫，這類例子太多了。以色列衛生官員指出，在六、七月的確診者當中，高達四十至五十％的感染者已打過疫苗。美國的例子也證明，接種率提高，無法保證確診人數下降。根據統計，直至七月十三日，美國至少施打一劑疫苗者占總人口的五十五．一八％，施打兩劑者占總人口的四十七．七四％。這樣的接種率已經不低，然而，美國七月十二日新增二萬三六○○例確診，是六月二十三日當天新增一萬一三○○例的兩倍。又紐約州在今年六月十五日，因達成七成的疫苗施打率而解封，結果疫情反而嚴重了，七月十三日這一週，每日新增八、九百例，而在解封前的一週，每日新增不過是三、五百例。因此推論，讓疫情降溫的，主要還不是疫苗的接種率，而是封城是否嚴厲。所以，把疫苗通行證做為防疫武器，並不利於防疫，恐有圖利相關廠商之嫌。

（作者為中山大學前約聘助理教授，台南市民）

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