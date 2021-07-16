自由廣場》日媒對台 由疏轉親

◎ 王輝生

七月十四日，日本第三次捐台疫苗的前夕，《產經新聞》罕見地以頭版刊出十九天前對我的專訪，標題「善的循環 台日之『絆』」，詳述我回禮日本的往事。刊載的時機、動機，頗耐人尋味。

日本首次捐台疫苗，驚覺台灣最大反對黨國民黨不太領情，百般貶損，日本政府難免心灰意懶。所幸，疫苗送達台灣後，台灣民間及時回禮，蔡總統等官方也公開道謝，而譏諷日本ＡＺ疫苗最凶的國民黨權貴們，被發現私下爭先插隊施打ＡＺ疫苗，被冠上「ＡＺ特戰隊」的渾名，醜聞遍及日本，且一度甚囂塵上的「乞丐疫苗」之說也不攻自破。日本政府在釋懷之後，決定接二連三捐台。

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六月廿五日，台灣民間回禮日本的四十萬片口罩送達日本前，《朝日新聞》廿二日就率先報導，ＮＨＫ電視又跟進，接踵播放四天；廿五日，當口罩送達敝院時，更是大小報咸集，爭先報導。

七月十一日，《朝日新聞》又以斗大標題「疫苗不足的台灣，優先防疫 再度抑制疫災」，大幅讚揚台灣抗疫有成。對於立場傾中、言論偏左，對台灣一向少有著墨的《朝日新聞》而言，寓意深遠。《產經新聞》又接棒，在疫苗捐台前夕，不惜篇幅，將舊聞擺在頭版大肆報導，有違日媒「彼報我不報」或「舊聞不重報」的傳統慣例，日媒對台由疏轉親的態度，昭然若揭。

日本下週將舉辦奧運，然而，疫災方興未艾，不得不再度宣布「第四次緊急事態宣言」。反之，台灣防疫有成，眾所矚目，尤其五月疫情勃發時，看似風聲鶴唳，但在臨危不亂的ＣＤＣ掌舵下，短短兩個月，疫災迅速受控，台灣安度險境，這種效率，看在日媒眼裡，暗讚不已。

「ＡＺ特攻隊」的漫畫，也讓日媒大開眼界，終於看清台灣疫苗之亂的根源所在，「政治病毒」遠勝於「肺炎病毒」。而日本方面，從政府捐台疫苗開始，接著國會議員全體起立，贊成台灣參加ＷＨＯ總會，到重要官員公開挺台等，都讓洞徹台日政治生態的日媒，心領意會。深知在廣大親台民意的支撐下，日本政府的對台政策，從此將走出自我設限的窠臼，日媒欣然自撤藩籬，擺脫往昔自縛手腳的報社規範，面對台灣議題，從此可以海闊天空地秉公處理，將與日本政府亦步亦趨，走上共同挺台的康莊大道，這是此次台灣疫苗之亂的最大收穫。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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