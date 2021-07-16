自由廣場》荷蘭現場：台灣務必緩解封

◎ 楊雯婷

歷經數月的趨緩，荷蘭政府在六月二十六日宣布解封，就當荷蘭人以為即將撥雲見日、喜迎疫情終結的七月盛夏之時，不過幾天便風雲變色，確診數又飆升了。從七月一日到七月十五日間，每日確診數指數成長，兩度甚至超越單日一萬人，幾乎回到了去年十二月歐洲疫情遍地燎原的慘狀。一時間，過去幾個月為了壓抑疫情發展的忍耐，全化為泡影。

其實，荷蘭的防疫策略一直是科學且務實的，過去幾個月疫情情況也是歐洲國家裡相對較好的，荷蘭的疫苗覆蓋率第一劑已達總人口八成，算是相當有效率。因此，當各種跡象都顯示疫情趨緩時，荷蘭政府便邁出了解封那一步。這個邏輯是對的，畢竟人類終究必須學著與病毒共處，找到餓死和病死的那個平衡點。只是，荷蘭這一步太大步了，從而人們還沒從趨緩的喜悅中回神，就又跌回了谷底。

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筆者認為，解封應該徐徐為之，保守地一步步測試，荷蘭政府太早在口罩方面鬆綁，又一次性地對所有活動大解封，沒有了口罩防護，加上民眾們的報復性狂歡，確診數於是也報復性成長。

筆者建議，稍後我國地方政府在考慮解封時，可以荷蘭的下場為借鏡，不要一次性解封，應將各種活動風險分級，不同風險分批解封，或設置「解封沙盒」，在特定區域內測試性地解封，並予以觀察，若跡象平穩則繼續，苗頭不對就馬上縮回。

疫情肆虐，經濟停滯，各行各業都在苦撐，但同時人們也應理解，解封不能急著一次全解，否則便是拿過去的防疫成果當賭注。

（作者為荷蘭萊登大學法學院研究生，桃園市民）

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