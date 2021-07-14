自由廣場》第三勢力的再思考

◎ 張經偉

三級警戒前，台灣守住了防疫一年有餘，鮮少聽聞黃國昌肯定指揮中心；甚至近日，黃國昌開始拿ＢＮＴ的事情發難指揮中心。曾引領太陽花運動、反紅媒運動的「戰神」，何以墮落至此？

許多網友如今已將藍白黃相提並論，我以為第三勢力與黨國的脈絡還是不同。白黃者流之所以「背刺」頻頻，說到底是因為柯文哲、黃國昌等領袖本身的自傲。他們就是享受自己是一尊戰神的感覺，而國民黨早已淪為過街老鼠，打老鼠何其庸俗？當然要改去戰民進黨，才能使自己看起來像是打虎的武松。

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伴隨自傲而來的另一大原罪，是嫉妒。他們像極了龐涓：龐涓愛他的國家魏國，但更愛自己的地位，見到有人表現比自己更突出，不是高興說魏國又多了一個人才，而是妒恨地要使那人跛腳。於是孫臏逃往齊國，日後轉過身來痛擊魏國，所謂背刺就是這麼一回事。

黃國昌、柯文哲等人能進政壇，是因為選票；能上神壇，更是因為民心。因此，也許我們都該反思。台灣社會長久以來，把第三勢力期待為一座「巴比倫通天塔」，帶我們超脫藍天綠地的塵世、前往盡善盡美的天國。那麼，會想蓋通天塔的人，當然是自以為能達到「神之境界」的人。或許第三勢力應該是一座橋，連接藍綠的橋。有人做對的事，管他是藍是綠，都願意給予肯定且採納之。民進黨堅守民主法治是對的，肯定！國民黨（曾經）喊反共是對的，肯定！如此，傲慢的路西法、嫉妒的亞巴頓，也不再得以群魔亂舞。

（作者為清大歷史碩士、現任中學社會科兼課教師）

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