自由廣場》退群不可恥而且有用

◎ 張約翰

新冠病毒擴散，在個人的層面上嚴重衝擊工作、財務、教育、人生規劃，甚至親情與友情。相信這兩個月來大家都有這樣的經驗：即時通訊的家人、朋友、同學群組裡，偶有政治魔人型成員，不顧他人感受，喜歡傳一些言詞刻薄又毫無根據的貼文攻擊特定政治人物、其支持者，甚至不表態跟他站在同一立場都不行。勸不動，講不聽，親情與友情都無法動搖這類政治魔人持續貼文的堅定決心。怎麼辦？

先聲明：以下建議不適用於工作群組。

第一個建議：加入任何群組前，先考慮後果。群組是聯絡感情、討論共同事務的方便管道，大家每天貼個早安、生日快樂之類的表示自己還活著，這些日常行為可以帶來一點歸屬感。但如果是要以每天忍受陰謀論、無腦政治文的情緒支出為代價，可以衡量一下值不值得加入。有政治魔人的群組，建議不要加入，不小心加入了快點退出。有什麼事一對一直接與家人朋友聯絡、或另起臨時的小群組事過解散即可，你不會被遺忘在世界的角落。

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第二個建議：私下一對一溝通，不然就保持距離。群組裡有政治魔人，但有各種顧慮無法果斷退出，有些人的應對是對方貼一篇，我就貼一篇，最後玉石俱焚，群組其他人嘴裡不說，心裡卻對雙方都視為政治魔人敬而遠之，理由無他：不管是什麼政治立場，活著已經很辛苦，誰要看你們為了自爽嘴個沒完？所以筆者的建議是私下讓對方知道，你不希望聯絡感情的群組裡一直看到傷感情的貼文，這種作法顧慮對方顏面，又動之以情，如果說不動，表示對方並不以你們的感情優先，實在受不了，那麼公開向成員們說明理由後退群即可，說不定可以另起爐灶，留在群組裡公開吵是沒有用的。

第三個建議：對政治魔人的陰謀論與無腦文視而不見。白目的人在哪裡都白目，不管是現實世界或網路世界。社會化的應對是只要不會產生後果，假裝沒看到不理會即可，以免雙方尷尬，這不是鄉愿，而是成熟的包容。群組裡畢竟都是親人朋友，只要政治魔人激不起共鳴，讓他的貼文自動邊緣化就好，愈回應反而給他愈多表演舞台，又傷感情，只有自己心累而已。萬一發現群組裡政治魔人不只一位，而是一群彼此唱和，那麼還是退群為上。

說到底，三個建議總結只有一條：與政治魔人保持距離。萬一退群，不要自認為鄉愿懦弱，而是保護自己的心理健康，保持適當的心理社交距離，不可恥而且有用。

（作者是世新大學傳播博士）

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