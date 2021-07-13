自由廣場》以色列軍隊帶給台灣的啟示

◎ 姚中原

以色列與台灣同樣面臨外在強敵的生存威脅，但以色列人有強烈的保國衛民與抗敵決心。以色列過去雖面臨多次軍事攻擊，但也讓軍隊擁有許多實戰經驗，以色列國防部將多年作戰經驗與部隊訓練結合，同時研發更先進作戰計畫，並善用高科技武器系統，因而造就精銳的以色列軍隊。

英國「新科學家」（New Scientist）雜誌日前報導，今年五月，以色列國防軍空襲加薩走廊時，利用無人機蜂群來定位、辨識，並攻擊哈瑪斯武裝份子。據信這是全球首見無人機蜂群參與實戰，也是世界上第一場「人工智慧（ＡＩ）戰爭」。以色列國防軍指出，過去兩年來，大量應用人工智慧，以尋找哈瑪斯據點或摧毀火箭發射地點；由於人工智慧技術分析資訊的速度遠遠超過人類，因此能大幅縮短戰爭時間。

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根據報導，五月六日以巴衝突爆發，以色列軍隊迅速運用ＡＩ系統，引導指揮一群軍用無人機，包括以色列防務公司埃爾比特系統（Elbit）開發的雷神（Thor）垂直起降四旋翼無人機，可掛載強烈彈藥，在短短幾天內，完成三十多項軍事任務，戰果驚人。這些高性能武器，摧毀了邊界外數公里的幾十個敵方目標，挫敗了哈瑪斯企圖進行的突擊隊滲透行動、埋設路邊炸彈、反坦克導彈伏擊和狙擊手戰術。同時間，以色列軍隊亦使用「鐵穹」防禦系統發射飛彈攔截哈瑪斯火箭，成功掃除了大部分的來襲火箭，不讓它們攻擊任何目標。

這次加薩軍事衝突中，以色列國防部也驗證自去年起推動的「多領域作戰概念計畫」，有效結合陸海空與情報單位等不同領域能量，在最短時間內，透過「偵攻一體」的快速擊殺鏈，以最佳打擊戰力，摧毀移動中的敵軍各式目標。據報導哈瑪斯有一艘滿載炸藥的無人自殺潛艦，在離開隱藏地點數秒後，尚未下潛入地中海，即被以色列軍隊的打擊系統摧毀。由此可證，以色列多領域作戰部隊的效率驚人。

作為世界上最有戰爭經驗的以色列，建國半個世紀以來參與五場主要大型戰爭，並經歷了無數次恐怖攻擊與火箭轟炸。但以色列一次又一次的擊退不同敵人，就在於其軍隊能不斷針對敵情威脅，改變作戰方式、戰術戰法與武器系統。換言之，以色列軍隊的主要優勢不在兵力的數量多寡，而在人員訓練的精良品質和作戰計畫的創新靈活，並善用自己所研發的高科技武器。以色列的建軍備戰特色和不斷的求新、求變精神，值得台灣學習。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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