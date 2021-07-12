自由廣場》台灣的國號

◎ 賴福順

國際間國號分長短，同指一地，也同指一國；長國號是政府名稱，是國家的全稱，也是我們一般人所說的國號；短國號是國家名稱，也是長國號的簡稱。譬如美國長國號是美利堅合眾國（United States of America），短國號是美國（USA或America）。

美國行使三權分立：立法、行政、司法，各由不同機構主導，這三種機構都明白指出台灣的中華民國是假國號，以下分別說明。

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一、國會方面：《台灣關係法》（Taiwan Relations Act，1979.01.01）第二條明白指出「臺灣統治當局（在1979年1月1日前美國承認其為中華民國）」，在台美斷交之後，根本否認中華民國（簡稱中國）長國號，稱之「臺灣統治當局」。

最近三年來，美國參眾兩院通過三個有關台灣的法案，均經過美國總統簽署，有《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act，2018.03.16）、《台北法案》（TAIPEI Act，2020.03.05）、《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act，2020.12.27）；全部使用短國號台灣，拋棄中華民國長國號，未承認該國號代表台灣。

二、行政方面：最高負責外交事務的是國務院，調查各國狀況則由中央情報局（CIA）負責，該局從1975年起將國務院等十幾個機構提供的世界各國情資匯整成一冊，每年出版《國家手冊》。這份刊物提及世界獨立國家：有194個，不包括台灣；將台灣歸屬另外一類：「其他」。究其原因，沒有長國號，即政府名稱與土地名稱不符合，而世界上其他國家都吻合；現在台灣國號是中國的國號，與台灣沒有關係。

美國行政機構也可證明中華民國是台灣的假國號，以專責外交的國務院來講，1979年台美斷交，遠東司下新設一主辦台灣業務的辦公室，名曰：「台灣協調辦公室」（Office of Taiwan Coordination）。此名稱與其他世界國家不同，獨有台灣使用「協調」（Coordination）；不論有無與美國建交，國務院設立該國的辦公室皆曰「事務」，而非「協調」，如無邦交的古巴，設立古巴事務辦公室（Office of Cuba Affairs）。有此差異，也與中央情報局認定台灣「沒有長國號國家」相同，以為台灣使用虛假的中華民國，並無自己的長國號。

三、司法方面：美國司法分聯邦法院及各州法院，牽涉外國事務由聯邦法院審理，2008年3月18日，美國華盛頓特區聯邦地方法院判決文云：「已將近60年被告台灣人沒有屬於自己的國家」。2009年4月7日，美國華盛頓特區聯邦高等法院再判決：「台灣人沒有國籍，台灣人無國際社會承認之政府，自1945年來一直生活在『中華民國』的政治煉獄中受苦，長期忍受不公平的待遇，煉獄起因於美國政府的模糊政策。」

兩次美國聯邦法院判決文均依據歷史事實與國際法的規範，此兩項宣判結果的緣由即是台灣使用中華民國國號，此假國號反使台灣人從有國家反而成為沒有自己的國家。

美國國會、政府與聯邦法院都不承認中華民國的長國號，因此中華民國是台灣的假國號；緣由是台灣的主權、台灣的領土、台灣的人民，卻配上中國的政府，三缺一，所以迄今台灣猶不是獨立國家。

前幾年，蔡總統喊出「『中華民國台灣』是主權國家」，這是自己喊爽的，美國國會、政府與聯邦法院都聽不懂，也並不承認；這個詞彙與「美利堅合眾國古巴」同一邏輯，都是拿外國長國號加上本國短國號，請問國際間如何接受？

（作者為海峽和平基金會創辦人，文化大學史學系退休教授）

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