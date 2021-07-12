自由廣場》「戰略模糊」還能繼續模糊嗎？

◎ 陳財能

近日，台美國安要員「不約而同」地先後評論「台灣獨立」的現實與事實。其爭議起源於剛屆滿五十年的「戰略模糊」（Strategic ambiguity）。有趣的是，也在其中的日本，此時卻由副首相麻生太郎反向地說出「台灣有事，日本陷入『存立危機事態』，美國與日本必須共同防衛台灣」的清晰圖像。

為何台美「模糊」同調，而日本獨吹「清晰」號角？

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台灣是「戰略模糊」的紅線，更是這架構的關鍵。然而，「一中原則及三項公報」與「一中政策及台灣關係法」所形成的模糊框架，並非只有台灣主體意識及利益被限制，五十年前剛從戰敗復甦的日本，也不得不噤聲而依循當時的美國利益，而自我壓抑為「不正常國家」。

從歷史看，侵奪台灣，再壓制日本，最後與美國爭霸，是毛澤東「百年屈辱」到習近平「中國夢」民族主義的復仇敘事。五十年來，美國限制台灣人及日本國家的正常化，讓中國在「戰略模糊」框架下，利用最惠國待遇、不公平貿易及不當國家力量而成為恢復民族榮光及挑戰美國的強國。這就是日本吹起「清晰」號角的理由，更是美國前川普政府國務卿Pompeo公開放棄「戰略模糊」，呼籲世界改變中共的依據所在。

現實顯示，台灣跟隨美國「模糊」，既是生存所需，更反應困境。但是，訕笑「台獨是一條死路」，也區分了「台灣人」與「中國人」的差異。台灣困境，正如修昔底德在《伯羅奔尼撒戰爭史》所描述：外有強國武力威逼，內有叛徒及認同危機的「米洛斯困境」（The Melian Dilemma）。

面對霸權崛起的中國，尼克森、季辛吉所架構「戰略模糊」的作用已經模糊不清。因此，「台灣獨立」不會是問題。問題在於，當美國清晰認知到中國正在越過紅線、改變架構及意圖挑戰美國國家利益時；當這冷戰時期的地緣政治架構，已經危及日本利益及亞太安全體系平衡時，美國還要繼續犧牲日本及台灣的國家利益，讓「戰略模糊」繼續模糊嗎？

當日本吹出「清晰」號角時，反思我們台灣人的處境，不是相互攻擊「台獨是危險且失敗的運動」，而是更要學習以色列人，即使意見不同，也要為台灣生存而合作奮戰到底。

（作者為中興大學國際政治研究所博士候選人）

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