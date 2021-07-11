自由廣場》《療癒國土》：共同合作達到和解並祝賀我們的原住民

◎ 露珍怡（Jenny Bloomfield)

正值八月一日台灣「原住民族日」及八月九日「世界原住民族國際日」的前夕，澳洲的這一週是「澳洲原住民暨托勒斯海峽島民紀念週」，澳洲特別在這一週慶祝原住民暨托勒斯海峽島民的歷史、文化及其成就。

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澳洲是擁有古老歷史的現代化國家，澳洲原住民族群已經早於歐洲人於1788年殖民之前就在此生活、並治理這塊土地超過六萬年了。

澳洲原住民是世界上最古老文化的守護者之一，根據考古證據顯示，澳洲原住民已經在澳洲大陸上平和地生活了至少六萬年；另一個顯著的族群 － 源自美拉尼西亞的托勒斯海峽島民最早於數千年前先在澳洲大陸北方界於昆士蘭州上端和巴布亞紐幾內亞之間定居。

澳洲原住民暨托勒斯海峽島民在全澳洲擁有不同且獨特的傳統與信仰，他們高度發展的信仰制度與土地、還有澳洲的地理特徵有很強的連結，他們維持著古老的習俗和儀式以延續文化傳承。

譬如澳洲原住民是全世界所知最早開始烘焙麵包的人，從考古找到的古老磨石中發現澳洲原住民早已在至少三萬年前就已經開始磨種子好用來烘培麵包了。他們定居、建造房舍、治理地域、執行編撰的規則及治理架構；他們播種、收成、儲存作物，並製作衣著。

澳洲原住民也是專業領航員和創意工程師，只要走一趟原住民部落就會發現工程上的特殊性及傳統古老的土地管理方法，這著實顯現其傳統領域管理者深奧的文化知識。

澳洲原住民暨托勒斯海峽島民的語言對澳洲的文化及生活方式的發展是非常關鍵的，當歐洲殖民時期，全澳洲共有超過兩百五十種原住民語族，澳洲現正努力來維持社群中族語的使用，並重新找回已經流失的族語。

原住民文化非常多元、豐富，也是澳洲國家認同很關鍵的一部份，澳洲原住民在包括藝術、媒體、學術、政界、運動和商界等各個領域都做出了領導性的貢獻。

澳洲原住民和來自歐洲的殖民者在1788年的首次接觸、很快便升高成超過一百四十年的紛爭，隨之而來的疾病也給原住民造成毀滅性的影響。2020年七月澳洲所有各級政府的首長們與澳洲原住民暨托勒斯海峽島民簽署了一份新的協議，目的在針對原住民所面臨在醫療和社經情況的劣勢來「縮小與非原住民的差距」。

1967年5月27日所舉辦的全國公投將澳洲憲法中針對澳洲原住民不需被列入人口普查的文字刪除，這項公投的結果顯示出澳洲公投史上最高的同意權，有高達百分之90的澳洲人投下了同意票。這項公投和1992年6月3日的《馬保》高等法院決議案承認「原住民地權」，也就是澳洲原住民有權擁有、使用並享有他們的傳統領域，這項公投和承認「原住民地權」是澳洲歷史上非常重要的里程碑。

每年從五月27日(該公投的日期)到六月3日(高等法院宣判《馬保》案勝訴的日期) 是澳洲的「國家和解週」，澳洲藉這個機會讓全澳洲人學習我們共享的歷史、文化及成就，並探索我們每一個人如何對和解做出貢獻。

2008年澳洲國會針對過去不當對待原住民和不公義提出正式道歉的動議，特別是原住民兒童被迫離開他們的原生家庭，「國家道歉日」於每年五月26日舉行，以記取這些當年被迫離開其原生家庭和族群的原住民暨托勒斯海峽島民在當時遭到不當對待，他們就是所稱「被偷走的一代」。

澳洲政府正與全澳洲的原住民暨托勒斯海峽島民們建立夥伴關係，並共同設計一個實際的方案，好讓各部會都能聽到原住民同胞的聲音。

澳洲和台灣共同享有豐富的原住民歷史，我們非常期待能一起合作來達到和解，並推動及慶祝我們所共享的文化和價值觀。

（作者現任澳洲駐台代表）

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