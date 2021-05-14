新聞線上》費鴻泰、華春瑩和蘇貞昌

費鴻泰罵陳時中「應該被槍斃」，這話提醒人們想起國民黨獨裁者蔣介石，也是動不動就愛槍斃人，差別在於費是用說的，而蔣是用寫的。（資料照）

記者莊榮宏

這禮拜有三句話引發議論，說話的人是國民黨費鴻泰、共產黨華春瑩、民進黨蘇貞昌。

費鴻泰罵衛福部長陳時中「應該被槍斃」，這話提醒人們想起國民黨獨裁者蔣介石，也是動不動就愛槍斃人，差別在於費是用說的，而蔣是用寫的。

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蔣介石寫過各種槍斃指令：「應即槍決可也、處以極刑可也、改處死刑、一併判處死刑、凡判處十二年以上徒刑者一律改處死刑」，寥寥數語，滿手血腥。

二二八白色恐怖事件，不少台灣人並未被法官判死罪，但他們終究沒活下來，因為都被蔣介石任意改判，結果就如費鴻泰的口頭禪，這些不該死的人，最後都被槍斃了。蔣介石為何如此不仁？因為他和費鴻泰一樣，覺得別人「『應該』被槍斃」，就這麼幹了。

歷史的傷口隱隱作痛，當費鴻泰與同志辯稱槍斃只是形容詞，就注定他們和台灣人存在著一道無法跨越的鴻溝。

馬朝前衛生署長楊志良昨天不甘寂寞，開酸「時中老弟下台吧」，在防疫議題上，楊志良總是「對人不對事」，人家時中老弟也是老人，正所謂「上流老人忙抗疫，下流老人扯後腿」，真是強烈對比。

中國外交部發言人華春瑩說「沒有誰比我們更關心台灣同胞的健康福祉」，不禁想起勇奪奧斯卡最佳影片和最佳導演兩項大獎的華裔導演趙婷。

趙婷生長北京、十六歲赴英國留學、十八歲移民美國，經歷民主自由洗禮，她說「在我成長年代，中國是充斥謊言的國家」、「小時吸收的資訊，後來發覺都是假的」，沒多久，人們聽見華春瑩說的話，因而確信趙婷說的是實話。

因為，如果政府發言人都能睜眼說瞎話，而且瞎得這麼渾然天成，雖泯滅天良卻能一臉無辜狀，那就可以想見，這個政權是如何漫天撒謊了。

疫情趨緊，蘇貞昌說「大家該收心了」，慘遭藍綠砲轟。

獨居台北市蛋黃區的一位朋友經常外食，都刻意在中午十二點前喫完午餐，好避開上班族，他說，看到賣飯的賣麵的賣餃子的賣鴨血豆腐的業者，很多都沒戴口罩，實在是太鬆懈了，聽見「大家該收心了」，朋友覺得也只是剛好而已，難不成要叫大家放心嗎？

不只巷弄餐館，台北萬華區阿公店的防疫破口更是存在已久，並成為這次的病毒傳播鏈，但它不會是台北獨有現象，由於長期抗疫，人心多已懈怠，而疏於防範，如今疫情趨緊，全賴人民與政府、地方和中央重新振作；亡羊補牢，還來得及。

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