社論》對抗病毒 台灣要兩面作戰

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明台灣疫情進度。（指揮中心提供）

國內武漢肺炎疫情拉警報，本土病例暴增，且出現社區感染現象，正考驗我們能否團結抗疫，防堵病毒繼續傳播。另外，疫情在國際間起伏肆虐，部分國家急缺疫苗等醫療物資，也使得中國得以趁隙介入，以援助之名行政治勒索之實，之前是疫情隱匿與擴散的元凶，現在則粉飾變身，藉機擴大國際影響力，並進一步分化民主陣營。極權專制的病毒，同樣在全球蠢蠢欲動。

北京以疫苗外交等手段滲入他國，台灣是首當其衝。我們在南美洲唯一邦交國巴拉圭，上月證實中國疫苗廠商曾誘以與台灣斷交，做為取得疫苗的條件，所幸台灣協助巴拉圭透過不同管道，媒合疫苗廠商或他方洽購疫苗，度過巴國公衛危機。巴拉圭總統阿布鐸表明，不接受任何形式以疫苗換取外交關係的「勒索」。我外交部門也指出，當地民眾一度因為不滿政府處置疫情而上街頭抗議，巴拉圭政府「知道當地動盪背後有中國的影子、中國的資金及中國的管道」。

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不僅巴拉圭，我中美洲友邦宏都拉斯總統葉南德茲公開說，為取得中國疫苗，不排除在中國設立商務辦事處。自疫情爆發後，台灣陸續捐贈醫用口罩、防護衣、核酸分析儀暨試劑、奎寧藥錠、熱像儀等防疫物資給宏都拉斯，但因鄰國薩爾瓦多擁有較多的中國疫苗，薩國在二○一八年與台灣斷交，成為北京方面用來利誘宏都拉斯的主要幫手。我外交部譴責中國利用疫苗進行政治利益交換，宏國政府雖向我國重申邦交穩固，但如何協助取得疫苗議題已是當務之急。

同樣地，中美洲友邦瓜地馬拉外交部長布羅洛原規劃五月中旬訪台，但也說因疫情及處理疫苗等原因，本週突然喊卡，並指「希望在疫情緩和後擇期來訪」。面對不尋常的政治訊號，我外交部長吳釗燮隨即與布羅洛視訊通聯，我方也承諾一旦國產疫苗進入量產階段，在條件允許下，儘速提供包括瓜國在內的友邦抗疫。當地媒體亦指出，中國正以疫苗外交拉攏中南美洲國家，並刻意繞開台灣友邦宏都拉斯、瓜地馬拉等國，而引發相關國家內部民怨。

北京利用我們邦交國亟須疫苗的救急時刻，要求接受「一中原則」並政治轉向，這不單是要挖台灣的外交牆腳，更是分化民主陣營、弱化美國等民主國家的影響力。蔡英文總統本週在「哥本哈根民主高峰會」發表視訊演說也提到，威權國家正在利用疫情，企圖改變以規則為基礎的全球秩序；我們已經看到，「有些政權試圖掌握重要資源來操控其他國家」。把蔡總統的話說得再明白些，北京此刻的疫苗外交，就是以人命為要脅，趁火打劫，輸出政治控制，所危害者已非個別國家，而是全球民主價值的存續。

中國領導人習近平所仿效的毛澤東，曾言天下大亂形勢大好。因為亂了敵人後，便能鍛鍊自己。中共過去在國共鬥爭、文革批鬥時均大行此道，現在則輸出國際，用來對付民主國家。世界衛生組織成立的獨立小組，針對武漢肺炎於本週公布最新報告，清楚指出二○一九年十二月外界對於中國武漢所發現疫情的初期反應「欠缺急迫性」，各國未能注意警訊，以致二○二○年二月成了代價高昂的「錯失的一個月」。受中國擺佈的世衛，把話繞來繞去，其實就是傳達若非中國的隱匿，各國也不會錯失處置的黃金時間。

疫情源頭的中國武漢，去年一月二十三日封城之前，放走五百萬人，這是造成大流行的最初始、也是最關鍵的原因。隱瞞疫情，放人播毒，北京意欲為何？天下大亂之後，中國再以一副救世主的偽裝面貌示人，並發動散播虛假訊息的策略，傳播關於中國的正面敘事，各國忙於抗疫，也乏於阻擋這類指鹿為馬的顛倒歷史。如今，擁有較多疫苗與醫療資源的美、歐等民主國家，北京搧風點火，反倒成為其他公衛落後國家的指責對象。

台灣在過去一年多展現舉世肯定的防疫成績，現則面臨防範本土疫情擴大，並加速疫苗供應與施打的關鍵期。我們不僅要對抗病毒，還要協助友邦抗拒中國疫苗外交的威逼利誘，可謂兩面作戰。蔡英文總統召開的國安高層會議，也特別說明疫苗生產及購置的時程。然而，兩面作戰同樣是美國等民主國家此刻要面對的課題，民主盟邦除了保持警覺外，更應團結以對，加強在醫療用品等關鍵物資的透明合作，既要打敗武漢肺炎病毒，更要擊退中共這個極權病毒對民主陣營的滲透侵襲。

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