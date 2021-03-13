自由廣場》中國將香港拖入第四世界

◎ 余杰

香港當局選擇在二二八這一天發起大抓捕行動，不是偶然的，就是要讓反對派聯想到當年台灣的二二八屠殺——對於中共而言，二二八是可以效仿的統治術：殺人立威。

裁判法院在審理此案的過程令人震驚，連續多天的審訊中，四十七名被告只有極短的睡眠時間、沒有飯吃、連續多天沒有洗澡、沒有更衣，連基本衛生也無法做到，有被告更因此暈倒或不適須送院。

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港大法律學院公法講座教授陳文敏指出，政府、律政司及懲教署有責任保護被捕者基本人權，「審訊出現第三世界都不會出現的情況，令到人好可悲」。陳文敏教授對香港的危機仍估計不足，香港已然被中共拖入極權主義的第四世界，早已不屬於第三世界。

第三世界，泛指發展中國家，過去毛澤東曾經爭當第三世界的領頭羊，但這個概念在新極權主義的中國「大國崛起」的今天已經過時了。大部分第三世界國家都走向了民主化，少數沒有實現民主化的，或是緬甸那樣的軍政權，或是中東阿拉伯國家（如沙特）那樣政教合一的君主制，至多是威權主義國家。中國這樣的國家只能從第三世界範疇中單列出來，與北韓、伊朗、古巴、敘利亞等國一起歸入暗無天日的「第四世界」。

第四世界的標誌就是，法治、新聞自由、言論自由和宗教信仰自由蕩然無存，黨國嚴密控制社會生活的每一個方面，就是喬治·歐威爾在《一九八四》中描述的陰暗嚴酷的景象。政治哲學家漢娜·鄂蘭在《極權主義的起源》裡分析說，「極權主義」有四大特點：一、以恐懼作為統治的骨幹手段；二、統治無遠弗屆，甚至會進入私人領域（包括家庭與思想）；三、透過廣泛全面及非人性的官僚機構來統治；四、國家以意識形態來解釋使命及將其權力合理化。以此衡量，今日香港已然籠罩在極權主義的陰影之下。

與之相比，昔日被香港人瞧不起的若干第三世界國家，國民不僅享有免於恐懼的自由，而且早已實現全民普選，軍隊和警察不為黨派或特定的政治勢力服務，這些都是今日香港人求之不得的美好制度。比如，印度的民主雖存在諸多缺陷，但美國駐印度大使布萊克威爾評論說：「印度是個多元社會，以民主、法規、個人自由、社群關係與文化多元性創造出魔力。這是當個知識分子的好地方！我不介意為了重新發掘印度而投胎十次。」印度的選舉是世界上規模最大的選舉，印度的選民是世界上最熱情的選民。印度學者古哈在《印度：最大民主國家的榮耀與掙扎》一書中寫道，印度選民的投票率高於美國，即便在毛主義反抗軍活躍的村子裡，「事實上，選舉日被視為一場愉快（幾乎是慶典般）的盛會」。早在一九五二年，聖雄甘地的兒子戴達斯·甘地就對美國友人表示：「普選實在是很偉大的活動，遠比我預期的還要好。成人普選權有了美好的開端，而這意味著想要促成決心和教育可說是別無他法。」

這一切，在香港都是海市蜃樓般的夢幻。有一位旅居美國的港人委託我將在台灣出版的書郵寄給一位獄中的香港媒體人朋友，反復叮囑說，只能郵寄文學和信仰主題的書，不能郵寄政治類的書，也不能在扉頁簽名，否則會被獄方沒收。然而，僅僅在八年之前，我還在香港出版批判中共暴政的政論集。八年之後，香港沉淪至此，讓我唏噓不已。

（作者為旅美華裔人權作家）

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