新聞線上》陳以信的兩束花

記者陳杉榮

國民黨立委陳以信六日在立法院總質詢時，致贈兩束花給行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中，表達他對政府防疫的敬意，這麼稀鬆平常的一個「質詢秀」，竟然引發國民黨內的茶壺風暴，陳以信不僅丟了外交及國防委員會召委，立院黨團還將他移送黨紀處分，更有人欲除之而後快，以「基層」的名義逼他辭立委。黨主席改選前，兩束花的風波恐怕還有後續效應。

就做為具有完整人格的人的角度來看，陳以信藉由質詢的機會向總綰防疫的蘇揆和阿中部長獻花，青天朗朗，坦坦蕩蕩，不流於在野黨「為反對而反對」的窠臼。持平而言，若非蘇貞昌和陳時中從去年初中國武漢肺炎疫情蔓延開時採取諸多強力作為，把防疫做得固若金湯，不知台灣會有多少人受到感染送醫住院，甚至因而喪命。

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但台灣還是有許多人，或許是慣於充當中國的傳聲筒，或許是對民進黨極端仇視，或許是對於人情義理的無知，甚至是欠缺完整人格，總是躲在國家防疫團隊所建構的堅實堡壘中，砲口對內，找盡各種荒謬不堪的理由惡意攻擊國家團隊的防疫作為，或者是對蘇貞昌和陳時中進行人身攻擊。陳以信這兩束花，證明他是一個人格正常的反對黨國會議員。

做一個在野的國會議員，陳以信稍微作秀一下，獻個花給閣揆，本來無傷大雅，但錯就錯在陳以信不是一般的在野黨立委，而是「中國國民黨不分區立委」。這個黨經常到慈湖向蔣介石獻花致意，但黨的前領導人，早已不敢批評一心要消滅中華民國的中國共產黨政權，反而是誰在台灣和民進黨交好，黨內立刻有人赤目，破口大罵，至於動機是不是出自中共驅使，或是討好中共當局，有待探究。

國民黨主席改選在即，這場攸關黨內權力的爭奪戰，態勢詭譎，現任黨主席江啟臣近日接受外媒專訪，直批「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」，中國立即指派國台辦加以教訓，顯見國民黨主席改選這一局，老共不會缺席。陳以信送花搞到黨紀處分，如果他的不分區立委被除名，遞補者是前國民黨主席吳敦義，這就有意思了。

雖然國民黨中央不認為陳以信的風波有吳敦義的影子，但「中國國民黨」並不是「國民黨中央」所能完全掌控，或許有人正在討好吳敦義，假如吳敦義遞補進入立法院，這將是一番什麼局面，江啟臣能順利連任黨主席嗎？陳以信的兩束花之所以引爆，就是這麼不單純。

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