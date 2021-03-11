自由廣場》推廣農業收入保險 刻不容緩

◎ 賴煥升

自中國官方以介殼蟲檢疫為由，暫停台灣鳳梨輸入已逾一週，為避免辛勤種植農作物的農民血本無歸，筆者認為，有關單位此刻若力行農業收入保險推廣作業，應可達到事半功倍之效。

依農委會推動農業保險之試辦政策，農糧署目前訂定「釋迦收入保險試辦及補助辦法」、「香蕉收入保險試辦及補助辦法」及「農產業保險試辦補助要點」；農糧產業部分，則已開辦實損實賠型（梨、香蕉植株及農業設施）、政府災助連結型（梨及芒果）、收入保障型（釋迦及香蕉）、區域收穫型（水稻、芒果及鳳梨）及氣象指數型（梨、蓮霧、木瓜、文旦柚、甜柿、番石榴、荔枝、棗及桶柑）等保單，其中收入保障型之險種，即指保險人對於種植作物之農民於保險期間內，因氣候條件或市場變化遭受收入損失時，負擔保險金給付義務之保險。

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以此次事件介殼蟲檢疫為例，除非中方之行為被認定為類似戰爭之行為（此為農業收入保險之除外不保範圍），否則按照現行已開辦的收入保險之保險條款解釋，有投保農業收入保險的農民，均可獲得每公頃收入保障額度的保險金補償理賠。

去年香蕉收入保險開辦之際，曾有輿論對此種保險質疑，目前亦僅有釋迦及香蕉為收入保障型之農業收入保險，實際上農民身為保戶，亦有繳交保險費，保險人收受保險費後，承擔特定農作物可能產生的跌價損失風險，繳付的保險費與保險人承擔的風險間，兩者具有對價關係，本為開辦農業保險之制度目的所在，此種得以穩定農民收入的具體措施，自然不應受到污名化。

面對中方動輒暫停台灣農產品輸入，台灣應儘速進行農業收入保險推廣作業，及擴大得以試辦適用的農作物品項，以發揮保險為風險管理、分散損失的制度本旨，方為根本之道。

（作者為中正大學法學博士，律師）

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