自由廣場》台灣鳳梨在日本熱銷 談「核食」解禁

◎ 王輝生

中國突然宣布，禁輸台灣鳳梨，讓台灣果農措手不及而陷入愁雲慘霧中，台灣駐日謝代表應物如響：「考慮在日本二十八座東京奧運擬接待台灣選手的城市，提供台灣鳳梨，當做小學生營養午餐」的臉書PO文，經台灣《中央社》駐東京記者揭露後，在日本媒體的推波助瀾下，「吃鳳梨、救台灣」在日本蔚為風潮。

去年台灣外銷日本的鳳梨，才二一四四公噸，上月在中國蠻橫宣布停止進口台灣鳳梨後，據農委會陳吉仲主委稱，已經有六千二百公噸的台灣鳳梨即將輸日。日本超市的台灣鳳梨一上架就被買光，旁邊價廉物美的菲律賓鳳梨卻無人光顧，有人說：「因為台灣的鳳梨甜」，我說：「無關鳳梨甜不甜，攸關台灣親不親」。因為日本天候仍冷，在冬天乏人問津的涼性水果，卻反常暢銷，連很多一生從未吃過鳳梨的日本人，也加入搶購行列，非親台，無以致之。

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而且，由於武漢肺炎肆虐日本，造成百業蕭條，人人荷包緊縮，在精打細算下，不是友台人士，絕不會在嚴冬冒寒出外，解囊搶購高價的台灣水果，圖的不是鳳梨甜，為的是台灣親。

根據今年一月七日日本《一般社團法人中央調查社》的民調報告，近八成的日本人對台灣有親近感，相反地，有近九成對中國印象不佳。所以，當具親近感的國家被印象不佳的國家霸凌時，同情弱者之心油然而生，這是人性的自然反應。

十年前的三月十一日，東日本的海嘯，瞬間席捲了近二萬人命，至今仍有五萬多災民流落他鄉，災區的復興刻不容緩，目前全世界只剩下中國及台灣禁輸東日本的食品，中美交惡後，四面楚歌的中國，為了突圍，隨時都可能解禁，屆時，台灣將成為全世界唯一拒買東日本食品的國家。既然，台灣反對的是「核食」，那麼「非核食」就沒有理由禁止。食品有否核污染是科學問題，若以政治眼光看待，將永遠沒完沒了。

二○一五年韓國只因禁輸東日本的水產品，被日本告上ＷＴＯ，二○一八年ＷＴＯ以「恣意或不正當的歧視」、「對食品進行檢驗才是維護食安的有效方法」為由，判定韓國敗訴。台灣禁輸的範圍比韓國更廣，但日本隱而不發，因為，台、日是唇齒相依的善鄰，走上對簿公堂之路，絕非敦親睦鄰之道。

東日本災變時，來自台灣人民及時雨般的捐贈，讓日本舉國感動，災區災民更是無一日或忘，上月還爭先登記，成為七月奧運接待台灣選手的城市。天寒的日本，卻熱買冰涼的台灣鳳梨；溫暖的台灣，反而冷遇「非核」的東日本食品。既然十年前，台灣人民能夠發揮「人溺己溺」的大愛精神，為何十年後不能高舉「人飢己飢」的大仁義旗？台灣鳳梨甜如蜜，日本人情暖如春，雪中送炭難，錦上添花易，台日患難之交的難得情誼，殷盼兩國多加珍惜。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長，京都大學醫學博士）

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