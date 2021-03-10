自由廣場》信任 學習歷程檔案奏效關鍵

◎ 陳添丁

假日於朴子辦理學習歷程檔案相關講座，一時間小鎮湧入二百多名民眾參與，足見家長對此議題瞭解的殷盼。學習歷程檔案作為高中生自我興趣、性向及能力探索的工具本意良善，惟當落入與升學掛勾時，難免牽動家長的敏感神經，筆者認為其奏效關鍵在於信任，分述如次：

一、 大學與高中：新課綱最大變動在高中端，而學習歷程檔案成功與否，取決於大學端如何看待，可預期大學教授不當一回事，莫名對外自爆「先看家長背景再挑學生」時，政策信心將立刻崩盤，顯見高中與大學的對話無比重要，教師需知道教授選才考量，教授則應瞭解教學現場脈動，新課綱搭配大學考招連動，方能成其事。爰此，建議教育部應持續推動大學招生專業化、落實三重二沒有原則及建立審查評量尺規，讓高中端有所適從。

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二、 家長及孩子：學習歷程檔案即是現狀申請入學備審資料的數位化，並非新玩意兒，建議與其憂心如何幫孩子準備，或許建中輔導主任於媒體的提醒更顯迫切，學生課業壓力的源頭不是成績本身，而是擔心無法符合家人對成功的標準；當前大專校院休退學率逐年攀升，已達每十人即有一．三人離開學校。主因之一乃志趣不合，可見高中端的升學輔導更加緊要，學習歷程檔案係協助師生及家長共同探索孩子學習軌跡的工具，宜適度放下主導權，相信孩子擁有自主學習的能力。

三、 政府及民眾：家長的焦慮往往來自對政策變動的不理解，政府責無旁貸應能安民眾的心，善用各種媒介使家長易取得正確資訊。屢有傳聞部分團體利用家長恐懼，藉由公定價操弄兜售學習歷程檔案的製作或營隊參與、證書的開立，家長趨之若鶩，是否真有助益不無疑問。建議教育部，必要時可重啟先前一○八課綱宣講團模式，赴各地與民眾做最直接的接觸與座談，除可掌握民心所向，滾動修正政策執行節奏外，亦能適度化解家長疑慮，使政策美意得以落實執行。

（作者是教育行政人員）

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