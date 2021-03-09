自由廣場》保護藻礁，三接豈無過渡方案？

◎ 劉志堅

近日很多人熱心簽署三接保護大潭藻礁之公投案︱︱其主文為「你是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」這也關係到大潭電廠第七、八、九號機組所需燃氣供應的時程，而牽連到北部供電恐會不足（需南電北送）？中部的燃煤排放恐更多（更多燃煤機組操作時數）？於是大家動氣了。有擁核幫人士提出「重啟已封存的核四廠」。且藻礁公投案牽連政府「能源轉型」政策時程。身為一個環保工程師，爰稍論述。

一、 經濟部所提理由之一是，若替代方案改為台北港，施工期要拖延十一年或更長。但拖延是絕對不可忍受嗎？稍些延遲何妨？其他應急、加強、多元、替代方案，是否仍能應急？

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一個整體的能源方案或許規劃卅年為期不等，故考量的設施、方案，應更多元、具韌性，且可應付各種狀況。對未來長期、常態的天然氣進口接收，如颱風、空污或國安、戰爭要面對的問題恐怕更多。

二、 目前藻礁的狀態，施工對其影響程度如何，施工期數年間可撐得住？是否可回復？回復議題有待專家意見、建議；也有待進一步監測、觀察及研究。

一說是，過去一年多實地觀察，因潮流等因素，目前藻礁區曾被砂掩蓋，但一段期間又恢復。中油曾承諾要用環保友善工法，但有嗎？已看到既有藻礁區被漂動的施工駁船硬生生的刮出傷痕，是否有被處罰？通常施工過程中，對周邊環境容易有污染、破壞的外溢，讓人對施工很沒信心，就產生反對、抗拒心態。

三、對於三接延後，可能導致其他燃煤電廠燃燒更多的煤，對此是否可加強燃煤電廠的末端控制？站在環境工程立場，是可行對策，即增大末段排放口的除污（PM2.5、NOx）效率、去除率。這也是台電各大燃煤電廠，含台中電廠應要努力改善的。

三接工程做不做、如何做？可以從更長程、整體規劃觀點來應處。如恐會缺電二到六％，但目前電力系統不是仍有十到十五％的備用容量嗎？是否可加快再生能源的建置，以及節約用電、智慧電網調配、加大儲電容量等作為，或可應付過去。

對於三接天然氣接收站公投案，即使支持珍愛藻礁公投領銜人潘忠政的理由書是以「非核、減煤、愛藻礁」為訴求，支持非核減煤、關切氣候變遷政策及國防安全等。大家在擔心電能不足，卻另有一群擁核幫把潘老師的訴求硬拗成重啟核電。我們鄭重指出，即使要重啟核四廠，也是緩不濟急，無法解決用電需求不足的問題。因此我們認為，在三接議題上，應儘快推動「能源轉型、以綠廢核」，才是關鍵。

（作者是台灣環境保護聯盟會長）

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