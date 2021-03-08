高教展望》參考私校退撫／ 公教退撫新制 不排除投保人自選投資

私校退撫開放教師「自主投資」且「增額提撥」屢屢創新退撫年金制度，考試院已陸續安排私校退撫儲金制度簡報。（資料照）

〔記者李雅雯、楊綿傑／台北報導〕私校退撫開放教師「自主投資」且「增額提撥」屢屢創新退撫年金制度，考試院及勞動部已陸續安排私校退撫儲金制度簡報。據指出，預計2023年新進公教人員將適用的公教退撫年金新制，除規劃採提撥制，也不排除納入投保人可部分自選投資等作法；勞動部則預計下半年做勞工意向調查，評估勞退新制納入投保人自選投資的可行性。

銓敘部官員表示，近期陸續與私校退撫基金、勞退基金運用局等交流意見，了解相關基金的組織型態、運作模式等，都將列為考試院後續推動年改的參考方向。另也徵詢學者專家看法、基金操作實務經驗等，不排除任何可能性。

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考試院最快下半年提新案

考試院秘書長劉建忻指出，包括經營模式、費率計算等都需慎重考量，畢竟退撫制度面對財政包袱的問題不小。新制設計由銓敘部積極處理中，再送考試院，最快下半年提出新案、有機會送進立院審議。

勞退方面，勞退條例修正草案2005年送入立法院，擬修訂第23條，由勞工自選個人退休金的經營和運用方式，但政府將不保證運用效益，草案在立法院一讀後就沒下文。勞動部2008年也曾做過調查，約有7成5勞工贊成維持現狀由政府統籌管理運用，原因包括「可保障不善理財、不瞭解投資商品、理財資訊的相對弱勢勞工」、「政府提供保證收益」。

勞動部政次王安邦表示，持續廣納意見，包括了解私校退撫儲金自主投資平台運作情形，下半年會先進行勞工意向調查。

勞退新制將做勞工意向調查

據了解，是否開放新制勞退自選有3個困境待解決，包括：現行新制勞退運用有政府保證收益，倘若開放新制勞退自選投資標的，勞工必須接受盈虧自負？投資平台成本建置費用由誰來出？另外，目前勞退提繳後會進入勞保局勞工退休金個人專戶中，可追溯明確的管理者，如開放自選投資，如何管理？

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