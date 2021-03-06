自由廣場》 0.4g的核四重啟災難

◎ 楊木火

台電公司採用美國核能管制委員會認可的SSHAC Level 3程序，進行核四廠地震危害評估，結果最大地震加速度介於0.618g~0.687g之間，與核四廠的耐震設計基準值0.4g比較，顯示核四廠的耐震設計基準嚴重不足。

以0.4g耐震設計基準值為評估基礎的「龍門核能發電廠的安全度評估報告（LMPRA）」，係台電委託原能會核研所完成，報告中特別指出， 核四廠的進步型沸水式反應器（ABWR），在發生地震時容易引發大規模安全設備同時失效，甚至引發爐心熔毀！地震為核四廠的主要風險來源。當地震加速至0.618g以上時，更會引發大規模安全設備同時失效、甚至爐心熔毀的核災事件。

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依據一○九年三月十九日原子能委員會會核字第1090002149號函，台電對調查意見答覆「…現階段國震中心初步求得核四廠地震動反應譜（GMRS）範圍介於0.618（g）~0.687（g）之間。」

日本福島核災事件後，美國核管會組成近期專案小組（NTTF）進行調查與檢討，隨後出具研究報告並提出卅五項改善建議；其中就有NTTF建議事項2.1的地震重新評估，簡稱「NTTF 2.1： Seismic 」。原能會要求台電對四座核能電廠執行「NTTF 2.1： Seismic 」地震危害重新評估，台電於一○四年六月一日開始執行「台灣地區核能設施地震危害評估專案計畫」，在馬前總統領導的政府主導下開始進行。

發生地震時，不論核四廠的最大地震加速度為0.618g或0.687g，都將發生大規模安全設備同時失效，造成爐心熔毀的核災！請問馬前總統、江宜樺前院長、國民黨江啟臣主席，您們推動核四啟封商轉發電公投案，不擔心發生核災嗎？

（作者為鹽寮反核自救會總幹事）

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