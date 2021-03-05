自由廣場》敵對‧競爭‧合作 美對中三位一體戰略

◎ 雷顯威

美國總統拜登與國務卿布林肯，近日在白宮、國務院分別發表「國家安全戰略暫行指南」（interim National Securty Strategic Guidance）與「八大外交優先事項」，同步將中國視為威脅，與改變美國或世界最大競爭挑戰，不僅定調國安團隊戰略主軸，也確立美國對中國採取「敵對、競爭、合作」三位一體外交應對策略。

拜登第一份國安戰略指南明確指出，「中國是唯一有能力結合經濟、外交、軍事與技術能力，以對穩定和開放國際社會提出持續挑戰的競爭對手」；布林肯也形容中國是美國本世紀面臨的「最大地緣政治考驗」。

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其次，為了對抗與遏止中國的擴張與挑戰，拜登團隊選擇採取「多邊主義」（multilateralism），做為恢復美國在全球領導地位之策略。美國修補與盟友關係，重新加入國際組織，支持遭中國迫害的鄰國與商業夥伴，讓美國可以有效集結國際眾人力量，對中國施壓。

拜登清楚揭示支持身為亞洲民主領頭羊、也是美國重要經濟與安全夥伴的台灣；也會捍衛香港、新疆、西藏地區的民主與人權。布林肯也指出，美國參與國際組織是不讓中國有機可乘，當新疆人權被中國侵犯，香港民主遭踐踏，美國應挺身捍衛積極參與，否則中國會更加「逍遙法外」。

最後，在對抗的當下，不同於川普政府的是，拜登保留了與中國合作的空間。無論是「國家安全戰略暫行指南」或布林肯的外交報告，都可見在符合美國利益下，美中對於氣候變遷、全球公衛、軍備控制、打擊核擴散等議題，留下兩國合作的伏筆。

然而拜登團隊要如何在美中對抗下，仍然保有雙方合作互動的關係？布林肯採取「敵對」、「競爭」、「合作」三位一體方式應對，給了明確答案。布林肯提出，美中關係會在「該競爭時競爭」，「能合作時合作」，「必須敵對時敵對」。無論何種方式，美國都必須從強而有力的立場來應對中國。

拜登楬櫫「國家安全戰略暫行指南」與布林肯的「外交八大優先事項」，有助全球更清楚看見美國新政府未來執行國安戰略的藍圖。對台灣而言，為維護國家安全，今後小英政府應更增進台灣民主自由、人權、高科技研發附加價值，成為民主陣營不可或缺的籌碼，也成為台美互動的利益，是未來著力之處。

（作者為資深媒體人）

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