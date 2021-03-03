自由廣場》藻礁公投的「雷蒙特陷阱」

◎ 劉振乾

藻礁公投二階連署已破門檻，超過廿九萬份，有潛水員以員山子分洪道洩洪造成珊瑚礁被破壞為例，說明因為要避開造成汐止南港水患，就得面對另一種風險的無奈。

從某種意義來說，我們所有的行動，都是為了減少生活風險而為。即使如此，持續做減少風險的事，風險也絕不會變為零。要削減某一風險，就必須付出成本（代價）。要避免某一風險時，就可能發生另一風險，這稱之為「交換（trade-off）」現象。

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一九八八年出品的電影「雨人（RAIN MAN）」，由達斯汀．霍夫曼（Dastin Hoffman）跟湯姆．克魯斯（Tom Cruise）兩大明星主演。霍夫曼飾演患有自閉症卻具有超乎常人記憶力的哥哥「雷蒙特」，而由湯姆．克魯斯飾演的弟弟查理，要把哥哥雷蒙特從療養院帶走。當查理要帶哥哥搭乘飛機時，雷蒙特說：「這家公司的飛機曾在某年某月出事墜毀」而陷入錯亂，不願搭機。查理不得已只好開車上路，但雷蒙特又說「這條高速公路在某年某月出了大車禍」而不願上路，查理最終只能藉由一般道路橫越美國大陸。

然而，他們經由一般道路行駛，卻未減少風險。反而因長時間駕駛，比搭飛機更具風險性。零風險的幻想，往往招來更大危險。就好像由於不想被安打而不願投出好球的投手，為了避免風險，接連投壞球，但總是招來更大的失分風險。

「雨人」的陷阱到處可見。加拿大記者嘉杜那在《你會被風險所騙︱︱操縱「恐怖」的邏輯》一書中，舉了二○○一年九一一恐怖攻擊的例子。在電視上目睹飛機被劫持衝向世貿大樓慘狀的許多美國人，事後理所當然的避開搭乘飛機，改用汽車旅行。

但是實際上，如果恐怖份子每星期劫持一部飛機使之墜落，每個月搭乘一次飛機的旅客，一年裡遇到事故的機率是十三萬五千分之一。這數字比一年裡因為車禍死亡的機率六千分之一小很多。而事實上，類似的劫機墜落事件並未發生過。在美國，九一一後的一年內，約有一千六百人死於避開搭乘飛機，改以汽車移動的車禍。這也算是恐攻帶來的看不到的犧牲者。

總之，你只能在「要藻礁或要電力」中做出選擇。大家應好好思考藻礁公投帶來的經濟、產業、民生、缺電六％等各方面的嚴重後果。

（作者是退休工程師、著有《你想知道的核能發電》）

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