自由廣場》跟中國共產黨做生意須知

◎ 莊雄吉

鳳梨之亂告訴台灣人ＥＣＦＡ是「包著糖衣的毒藥」，力推ＥＣＦＡ的馬前總統，也承認ＥＣＦＡ是政治交易，不是國貿交易，所謂放下政治成見，證實「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」根本就是芭樂票一張，更不用說ＷＴＯ，甩都不甩，法律之於阿共仔，對他有利是法律，對他不利則是廢紙一張。

與阿共仔做生意「風險」比中樂透還高，中國片面停止台灣鳳梨進口，馬前總統承認「在產季之中突然宣布暫停台灣鳳梨進口，來得又快又急，不僅衝擊果農生計，也讓台灣社會錯愕，傷害台灣民眾感情。」早知如此何必當初呢？阿共仔不是慈善機構，它的經濟崛起是靠偷、拐、搶、騙國際各國，他是國際詐騙集團，貪婪之國，貪婪金錢是手段，併吞他國是終極目標，台灣鳳梨之亂，只是阿共仔行騙世界中的小菜一碟，一．五億美元台灣鳳梨毀約，相對於貪婪中國對於美國上千億美元貿易順差，只是九牛一毛，跟美國做生意它都敢偷拐搶騙各種企業技術，對台灣農產品外銷中國棄單，何足掛齒呢？

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老實正直守法的台灣，當然被詐騙集團金光黨中國共產黨騙到憨憨轉，被騙一次是純真，第二次是無知，第三次就是愚蠢，這是鳳梨之亂該付出的代價，但也讓台灣更認清阿共仔的真面目金光黨。

（作者是台中市民）

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