自由廣場》中國何須加入世貿組織

◎ 陳冠廷

這次被中國單方面禁止台灣鳳梨進口到中國，但是自去年以來，台灣鳳梨出口到對岸的合格率，高達九十九．七九％。很明顯地，中共正從各種面向對台作戰，政治施壓、軍事恐嚇，現在是經濟作戰。

《齊紈魯縞》的經濟作戰，早在兩千多年前，就有前車之鑑，現在我們很清楚的知道，中國可以隨時利用貿易壁壘，遂行他們想加諸於小國的意志。商品的選購只要在自由貿易的原則之下，任何人覺得台灣鳳梨不好吃，可以選擇購買其他替代商品，但是以檢疫為名， 惡意製造貿易壁壘，直接否決這個國家的農作物，已非好不好的問題，而是公不公平，是否符合一國加入世界貿易組織宣示的問題。

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過去廿年，中國利用世界貿易組織取得巨大經濟成長，但那是建立在別人遵守規則，自己卻不遵守規則情況之下去實行的。補貼、設置技術性貿易障礙、利用政府權威，要求中國境內的外資企業轉移其敏感技術，這也是為什麼美中這兩年會有嚴重的貿易摩擦。世界希望中國交代清楚。

如果可以因為台灣不同意中共的一些做法，就用這種方式來修理台灣，今天可以是鳳梨，明天可以是其他商品，台灣的商品即使擁有再高的競爭力，在這種不公平貿易的情況下，也將毫無發揮空間。

善意是需要長時間累積，信任也是。然而，經歷過本次事件，只會讓台灣優質商品被糟蹋，徒增兩岸不信任而已。

（作者為台灣世代智庫執行長）

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