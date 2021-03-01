自由廣場》農委會的回應可以更高明

◎ 蔡志鏗

繼中國大陸停止進口台灣鳳梨後，昨日又傳說六龜蓮霧也將被暫緩出貨。農委會表示，應只是單純的個別貿易商卡關，並非禁止蓮霧進口中國大陸，請農民切莫恐慌。這樣的回應並不好，筆者呼籲政府對於農產品輸陸，應該要有最壞的打算，最好的準備，才能真正安定農民的心。

中共多年來「以商圍政，以民逼官」，大家耳熟能詳，「以農逼政」也不是第一次，更不會是最後一次。現在農委會以個別貿易商行為安撫農民，萬一未來中共宣布禁止蓮霧、釋迦和柑橘等水果進口，農民豈不更加惶恐？

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面對中共的反覆無常，政府應該要有隨時應變的計畫，特別是分散農產品外銷的長遠政策。目前部分農產品高達九成以上輸陸，難怪會受制於人！政府應引導逐年降低輸陸的比率，這是淺顯卻重要的常識，卻是政府要隨時提醒農友的責任。

最後，我們應有所覺醒，當兩岸還處在敵對關係時，我們絕不可能一方面「反中」，一方面期待對岸「讓利」，就算他們短期內這樣做，也是必有所圖。所以我們要有最壞的打算，隨時準備好應變的十八套劇本，保持交涉彈性，不須驚慌、謾罵，才有利於引導中共當局理性往來。

繼農產品之後，可能還會有其他領域的產品被禁止輸陸，呼籲政府及早準備，勇於就事論事，坦承並與業者、民眾等溝通中共可能打壓的風險，業者和民眾越能認清中共「以商圍政，以民逼官」的政治企圖，就越能跟隨政府的計畫一起應變、共渡難關！

（作者為農家子弟，台北市退休校長）

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