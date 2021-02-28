自由廣場》（青年時評）以「反共必勝，建國必成」轉型中正紀念堂

◎ 張經偉

中正紀念堂一直都是轉型正義所議論的核心，將其拆除，似乎是所有轉型正義主張者的共同願景。然而，筆者身為在眷村度過童年、自幼好讀中國文史的「芋仔番薯」，筆者在此欲提出另一思路供諸君參考：其實亦可將其「增建」！

任何一個人，終其一生，絕對不會只有好或壞，人與十種對象互動就會有十一種面相。也因此，要使用如銅像、塔樓這般的硬體式建築物，來紀念任何一個人，本來極其容易引起爭議：一座人物塑像聳立於此，其生平好壞卻由不同的觀者各自聯想。是故，一棟妥善的硬體式紀念建築物，就應該很明確地標示出：這到底是在紀念此號人物的哪一個面相？

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筆者以為，有一座非常值得參考的建築，就是韓國首爾的光化門廣場。此地豎立著朝鮮王朝時代的名君世宗大王、名將李舜臣的雕像。世宗大王塑像的前方，有一座渾天儀；李舜臣將軍塑像的前方，有一艘龜甲戰船。很明白地告訴所有觀眾：這是在紀念世宗大王獎勵科研濟世、李舜臣將軍忠勇護國，而絕對不是在紀念朝鮮王朝時代的事大主義（侍奉中華帝國為天朝上國的思維）。於是乎，不論中韓兩國之間發生任何齟齬，光化門廣場上的銅像都不曾被韓國民眾潑漆洩憤。

回到蔣介石來說，近幾年來，一些新研究觀點指出，蔣介石對於當代台灣，很可能是一個「意外的國父」：其政權敗退來台後，讓國際普遍認定台灣技術上存在一個現代式國家。對於渴望擁有健全國家主權的當代台灣人來說，這確實是一個值得被標示出的歷史。是故，筆者以為，除了將中正紀念堂自地圖上移去，或許還有一個可供參考的做法：何不將那句「反共必勝，建國必成」別具新意地增建至中正紀念堂的銅像上方、主要出入口、周邊商品等各處？以表明「中正紀念堂」所為之「紀念」。如此，亦能讓那些滿口「蔣公」、卻為人民幣而跪共的雙標者們原形畢露。

（作者為清華大學歷史碩士、現任中學社會科兼課教師）

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