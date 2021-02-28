自由廣場》藻礁公投：台派別落入擁核幫邏輯

◎ 潘翰聲

桃園在地聯盟和荒野保護協會發起、推動的藻礁公投連署，是台灣第一次有生態題目的公投，因國民黨表態支持而陷入混戰。行政院長蘇貞昌說藻礁不要變成藍綠對立，經濟部也肯定環保人士的堅持和熱情，但網路留言和一些梗圖，卻令人親痛仇快，在政策溝通上反而幫倒忙，有些邏輯和擁核幫如出一轍，對能源政策和民主深化都非常不利。

從最低層次的人身攻擊說起。擁核幫的「核粉」不斷秀下限的奇言異行，冷嘲熱諷看衰藻礁公投簽不過，貓哭耗子假慈悲說要幫忙簽，造謠說有密約存在，像揮不去的蚊蠅惹人煩躁。台派有人沒想太多就轉發擁核幫的謠言，或誤用「左膠」的標籤抹黑「文青」不食人間煙火，造成嚴重的負面效果。以敵我劃分的無差別攻擊，將輕易撕裂非常不容易形成的台灣共識價值，更不用說愛土地和共同體建構之間的緊密關聯，很多環保運動前輩都是堅定的獨派。公投不是選舉的權力分配零和遊戲，急於打擊小黨，嘲笑一般環保志工，恐怕適得其反。

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再來談能源政策，推動連署的環保團體都公開反核。擁核基本教義派一向把天然氣發電和燃煤綁成同一掛的火力發電，但藻礁團體並不反對天然氣發電，支持能源轉型的過渡期加速以天然氣取代燃煤，只是質疑第三天然氣接收站選址不當。台派責罵環保團體，「什麼都不要，那就不要用電」，不但把友軍妖魔化為敵人，這邏輯神似擁核幫攻擊反核的酸言酸語。而經濟部最近一再提到缺電，沿用台電長年的恐嚇說詞，台派網友輕易套用來反對藻礁公投，幾個月後與核電幫對戰時，面對核二廠一號機今夏提前除役，二○二五年核三廠除役，自然而然進入非核家園，這缺電邏輯能不能轉得回來。

要提醒台派的朋友，今天在藻礁連署階段所說的話，如果落入核電幫的邏輯，到了公投階段，都容易變成倒打自己的迴力鏢，增加論述的難度。而且，如果不能好好的冷靜溝通，一旦造成反核陣營嚴重裂解，屆時如何形成反對核四重啟的聯合陣線。

就算不贊成，都應該給藻礁公投的機會，才是愛護寶島的生態和歷史，也深化民主。

（作者為環保運動者，台北市民）

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