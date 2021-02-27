自由廣場》「學母語能找到工作嗎？」有感

◎ 蔣日盈

在推行本土語的機緣中，曾經和一位泰雅族的退休校長談過話，他本人會說泰雅語，但兒子只會聽不會講，孫子更連聽都不會。現在兒子一家人離開家鄉，到平地工作。

我曾問這位校長怎麼不教兒子說母語。他說現在母語環境已崩壞，孩子已無法自然學到母語，須特意學。而他兒子卻問過他一句令人心痛的話：「學母語能找到工作嗎？」

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學母語不必然能找到工作，但不說母語卻會讓族群淪為弱勢，而失去尊嚴及正常工作機會。以原民區為例，如果公務體系、學校都要求使用母語，不會他們母語的平地人，自然無法搶走他們的工作。反之，他們失去母語優勢，用平地人規則競爭，當然輸的機會增多。或許有人會說他們考試有加分，但這不是另一種歧視嗎？為什麼不用他們的規則堂堂正正競爭。譬如加考本土語，而題目內容也加強本土的部分，是他們熟悉的東西，那考試還需要靠加分嗎？

這次母語日，蔡總統講得很有道理，她說：開口說母語，政府預算才有意義。但近年母語日活動，近乎擺擺樣子。看似各語族都有，但在：「讓大家聽得懂」的魔咒下，華語壓倒大部分的聲音。母語日不講母語真的很奇怪。所有活動都應該以母語呈現，如果怕有人聽不懂，主辦單位可設翻譯協助，但不能喧賓奪主。

母語是意識、是尊嚴、是能力。主要精神是尊重他人母語，疼惜自己母語。不是一般商品，不能僅是母語團體擺擺攤位熱鬧一番應景。主管部門也該利用這機會展現一年來成果，鼓勵更多國人開口說母語，那政府預算才有意義。

（作者為高雄師範大學台文所碩士，台灣羅馬字協會理事）

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