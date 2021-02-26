新聞線上》綠營明年底會剩幾席縣市長 ?

記者莊榮宏

全國廿二席縣市長，民進黨在二○一八年輸到只剩六席，那一役，綠營支持者心都涼了，展望明年，民進黨能守住幾席？

這其中四席，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安，都已連任，鐵定要交棒，但觀察初步規劃接棒人選，個人魅力多不如現任者，也有形象清新度待加強者，若無良策，則最壞結果不排除再丟幾席。

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四位連任者在歷次民調的滿意度都居高不下，風格卻大不相同，鄭文燦政通人和，林智堅有為有守，林右昌翻轉基隆，潘孟安勤樸草根，而歷次選舉證明，現任的施政餘蔭未必能轉嫁，選民投票主要還是看候選人本身條件，相關有意接棒者若無法展現爆發力，則今年八月反萊豬公投結果出爐後，將是調整人選的第一個觀察點。

綠營另三席，高雄市長陳其邁（補選上任）、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁都是首任，要拚明年連任，依邏輯，現任者民調滿意度若有五十％，理應獲得保障提名，若捨此不由而開放黨內初選，則現任者必當仁不讓，最後結果通常仍是滿意度過半的現任者出線，而初選傷痕已深，徒增整合困難，這種初選不辦也罷。

若現任者的民調滿意度不只過半，而是六十％甚至超過七十％，這時就不是辦不辦初選，而是政黨要催促他參選連任了，政黨要做的只有全力支持，滿足施政需求，深化執政實績。

若要說初選弊病，三天三夜也講不完，最簡單例子，就有競逐者在初選時下重本，不惜舉債，誰知激情落敗，個人與盟友都欠一屁股債，唯一幫人仍具勢力，成事雖不足，敗事卻有餘，表面和諧，私下見縫插針，處處作對，連小英總統推動的綠能政策，也或明或暗策應農漁民抗爭，這中間固有初選恩怨的餘緒，更多卻是利用權勢汲取利益以彌初選的錢坑，如此沉淪，怎會是地方之福？

總之，陳其邁、黃偉哲、翁章梁三人民調滿意度若過半，應一體保障提名，不宜另立條件，不可切割處理。

對於民調滿意度高的現任執政同志，不論從現實或道義，政黨都應無私支持，尤其在地方不正勢力利用初選遊戲規則未定，趁機提出權位交換或利益需索時，更要有道德勇氣拒絕這類政治勒索。

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