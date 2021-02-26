自由廣場》台獨反共談林為洲、國民黨內的台灣人

◎ 陳茂雄

中國國民黨立委林為洲在臉書貼文表態「反共」，並強調反共不是民進黨的專利，也不表示反共兩岸就沒有和平的可能，該文引起網友熱烈討論，留言數超過一千八百則，連民進黨前議員王浩宇都貼文爆料當年林為洲在他的老家新埔，高喊台獨啟發他，王浩宇表示：「多年後還是很感謝林委員，那一年在我的老家新埔，高喊『台獨啟蒙我』。讓我知道，我是台灣人，這裡是我的國家。」

年輕世代必定感到驚訝，中國國民黨籍立委林為洲以前竟然也喊台獨？的確如此，林為洲是老政治人物，在他初入政壇時，由時任新竹縣長林光華引薦，加入民主進步黨，當選立委後，表示對每個政黨都失望而退黨，並於任期結束前加入第三社會黨，二○○九年以無黨籍身分重返縣議會，在時任新竹縣長邱鏡淳引薦下加入中國國民黨。

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依林為洲的經歷，他以前喊過台獨沒甚麼稀奇，藍綠的環境他都待過，所以也很清楚甚麼困住了中國國民黨，該黨被民進黨打趴，不是民進黨強，而是中國國民黨走進死胡同而出不來。以前多數選民自認為是台灣人，也是中國人，親中的政治主張多數人可以接受，可是幾年來中國不斷的打壓台灣，促使台灣主流民意反共，民進黨就是靠反共撿到槍。

林為洲的反共主張，可以抵銷民進黨的威力，可惜這項主張在中國國民黨施展不開，因為統派會抵制。在蔣政權殖民統治台灣期間，統派成員跟著蔣家「反共保台」，政治民主化之後，殖民統治自然終結，統派人士意圖假借北京政權的力量控制台灣，以便繼續殖民統治台灣，所以不可能讓中國國民黨反共。

統派人數相當少，卻有能力掌控中國國民黨。該黨由台灣人所組成的地方派系，就算放棄統派的選票，還是有能力與民進黨一拚，只是台灣人有病，由於長期以來受到外來政權統治，產生了「老二哲學」，不會主導大局，反而跟著少數人走入死胡同。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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