社論》防止中國侵蝕亞洲民主版圖

「中國海警法」開始「執法」，美方擔憂中國將藉此推動非法的南海主權主張，而中國這些主張早在二○一六南海仲裁就被完全否決。拜登政府重申去年七月的龐皮歐聲明：中國的南海相關主張「完全非法」，美國堅定地信守對日本和菲律賓的聯盟承諾。而北京對拜登有關全球議題合作開出條件，就是香港、新疆、西藏、台灣等「內政」的紅線一步都不能踩。南海，當然也被北京視同「內政」。

中國試圖稱霸，堪稱本世紀二十年來的最大挑戰。為此，我國海巡署在海巡船側加漆TAIWAN以資各國辨識，總統府發言人公開表示，「正是蔡英文總統本人的指示」。有老藍男稱，光在船上寫個台灣，純屬自慰式滿足、自慰式台獨。既然沒什麼用，卻有另一老藍男稱，未來兩岸間恐會發生更多的衝撞意外，這多少有點刺激性作用。中國授權海警動武，刺激周邊國家，反而對他們毫無刺激，真枉費他們自稱國際觀高人一等。

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海巡船加漆TAIWAN ，不是台灣閑著沒事，而是因應「中國海警法」此一禍端。連疏美親中的菲律賓政府也稱該法是「口頭戰爭威脅」，對中國提出外交抗議。越南政府要求，有關各國尊重越南的主權、主權權利和管轄，不要採取任何進一步加劇區域緊張局勢的行動。二月以來，中國海警船疑似配備武器進入釣魚台（尖閣諸島）海域，日本方面強硬表示，不排除在釣魚台使用武器。而華府，從白宮國安顧問、國務卿到國防部長，密集與東京對口熱線聯繫，針對海警法重申「美日安保條約」。凡此，比起我國海巡船加漆TAIWAN，豈不是刺激性萬倍？

北京立法授權海警動武，並非即興之作。拉長時間來看，中國授權海警動武，可以說是一連串造成國際緊張的最新作為。習近平野心漸露，從廢除任期制、港版國安法、機艦襲擾台灣、趁武漢肺炎擴張勢力，從二○二五中國製造到二○三五中國標準，無不意在追求霸權夢。企業的國（其實是黨）進民退，以華國鋒否定鄧小平路線，也是對改革開放的正式告別，遑論韜光養晦變臉為戰狼出征。歐巴馬的重返亞洲，到了川普也因此變成強硬對中。拜登上任以來，聯合盟友繼續遏阻中國戰略挑戰，看來仍然循著川普主義的方向前進。

不過，川普連任失利，似乎被習近平理解成自己的勝利，霸權夢的大石頭又搬開一個了。老實說，這幾乎是一種必然性。歐巴馬的重返亞洲，川普的強硬對中，拜登的同盟抗中，都是相應於習近平追求霸權夢，他讓民主國家從浪漫幻想中國改革開放中清醒過來，尤其是他的數位極權統治及其對外輸出，導致即使經營中國關係多年的拜登也別無選擇，國內大選擊敗川普卻無法在美中戰略競爭背離川普路線。甚至可以預言，假使習近平加緊其戰狼出征，拜登有可能走得比川普更遠。日前，拜登毫不保留地說：做為美國總統，他必須大力反對北京對台灣的侵略。這種戰略清晰化的徵兆，堪稱是習近平的咎由自取。

有關全球議題，拜登拋出與北京合作的訊號。而戰狼卻想藉機敲竹槓，王毅稱：中美社會制度不同、發展階段有別、歷史文化各異，雙方存在矛盾和分歧很自然。他要求美方：真正客觀準確地了解中國、認識中國、讀懂中國。實際上，這些功課，國會、白宮都做了，了解中國的擴張意圖了。白宮發言人莎琪證實，白宮首席經濟顧問狄斯致函王美花，感謝台灣在車用晶片缺貨方面的協助。拜登上任以來，國務院邀蕭美琴前往拜會，美國駐世貿代理館長畢斯比與我代表羅昌發會面，美國駐法國馬賽總領事葛珞爾拜訪我駐普羅旺斯辦事處長辛繼志。凡此，可見北京敲竹槓難以得逞。破壞現狀，製造麻煩，始作俑者是北京，已成國際共識了。

從香港事態到緬甸事態，從對台機艦襲擾到授權海警動武，中國正在一步一步侵蝕亞洲民主版圖。今天，台灣做為亞洲民主領頭羊，華府兩院、兩黨皆具共識；可信賴的科技產業供應鏈，亦獲其他民主國家的重新認識。有印度學者便提醒政府，中國是全球經濟的工廠，但台灣卻是全球半導體的工廠。而去年以來，印度強硬處理邊境衝突，參加美日印澳四方安全對話，逼得國際戰線不斷拉長的中國拔營撤軍，堪稱民主國家的啟示錄。唱衰小英壓錯寶者，顯然昧於地緣政治實情。那些中國隊友，唱衰台美關係倒退所做的政治論述與行動，除了向習近平交心外，恐怕會白費心機、白忙一場。

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