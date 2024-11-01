自由開講》馬英九應該醒醒了

◎劉孔伏



自從台灣大選開始後，前總統馬英九就表現出極不正常之狀態，先是拋出投降論「首戰即終戰」 。筆者曾在拙文〈「疑美論」可以休矣〉（台灣風傳媒2024年8月3日）末加以反駁，這裡不再贅言。

前總統馬英九。（資料照）

今年雙十國慶大會，賴清德總統與三位前總統陳水扁、馬英九、蔡英文來個全家福，彰顯出台灣中華民國團結慶祝，表現出國民眾志誠城地抗擊中共各種威脅的信心和決心。馬英九卻藉口不同意賴清德總統「新兩國論」，指責其違憲，臨時取消了出席活動，令國民大失所望。

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前總統陳水扁、蔡英文應邀出席雙十大會，兩人比鄰而坐。（記者方賓照攝）

馬英九的藉口與指責，實際上是不符合歷史發展的事實的。眾所周知，1911年辛亥革命建立了中華民國，後來在蘇俄扶持下才建立了中共，其使用暴力武裝最終推翻了合法的憲政政府，把中華民國趕到了台灣，中共霸佔了大陸，於1949年10月才在北京成立了中華人民共和國。從此台灣中華民國與大陸中華人民共和國亙不隸屬，實際上就是兩個國家。

賴清德總統僅是指出這一歷史發展的事實，堂堂正正，無可指責。反而顯出了馬英九不敢正視歷史事實，接受了中共對歷史的歪曲編造，成為中共同路人。

筆者早就指出，「中國」是一個歷史概念，不是現實的描述，僅是中華民國與中華人民共和國都可以簡稱為「中國」而已。現實描述中，早就將中華民國稱為「台灣」，將中華人民共和國稱為「大陸」或「大陸中共」。

從1949年起，海峽兩岸就是兩個國家，根本 就不是「一個中國」，更不是「一個中國的原則」 。所謂「一個中國」，僅是這兩個國家領人都不敢正視現實，一個要「反攻大陸」，一個要「解放台灣」，如此而已。這一口炮戰 ，震天價響，一喊就是近半個世紀，誰也沒有力量改變海峽兩岸是兩個國家的現狀。

中華民國是聯合國創始國，五個常任理事國之一，直到1972年。由於國際局勢發展變化，非洲等第三世界國家把中共「抬進」了聯合國，所以取代了中華民國席位。美國極力勸說中華民國政府留在聯合國，但遭到國民黨拒絕，「漢賊不兩立」， 不冷靜地未參加投票就搶先退出了聯合國，犯下了極大的錯誤。

蔣經國先生接班後，他意識到了這個極大錯誤，決定改正之。他首先緊跟國際潮流，結束戡亂戒嚴，開放黨禁和報禁，使國家和平過渡，實現民主化；隨後選擇曾是中共退黨者李登輝為接班人，因其瞭解中共邪惡，使其抗衡中共的威脅利誘，1987年開放老兵返鄉探親。他這一系列重大舉措有著深刻的含意，明白無誤地彰顯出海峽兩岸是兩個國家，以民主社會對抗中共專制。馬英九曾當過蔣經國先生的英文秘書，就連其這點心思都不能夠體會明白，可見太不用心了。

至於說中華民國憲法堅持一國兩區，那則是「反攻大陸」時的說法，時過境遷，早就應該修改了。一國兩區實指一個國家兩個獨立的政府，這在中共眼中就是兩國論，因為中共從來就沒有承認過台灣政府。

所謂「一個中國，各自表述」，中共都不敢寫在紙上，而只是口頭騙人的鬼話，根本就不讓你「各自表述」。現在香港一國兩制已經破產，證明了中共毫無信譽可言。

目前中共只想吞併台灣，「內統」加「武統」雙管齊下。馬英九應該醒醒了！

（作者係中國歷史學家，現流亡泰國）

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