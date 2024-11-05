自由開講》如果習近平2027年前後侵台 你還會介意付川普保護費嗎？

◎李維

川普說台灣要付保護費，跟他長期不滿北約過於仰賴美國軍力、要求韓國應負擔更多軍費一樣，也就是美國的協防不是免費午餐。如果保護費是指保衛台灣所需的武器與訓練的投資，多數台灣人應該不會反對，差別在於投入的預算是佔GDP的3%或5%？

共和黨候選人川普。（歐新社）

前任美軍印太司令部司令阿基里諾在今年3月出席眾院軍委會聽證表示，中國正以二戰以來前所未見的規模打造其軍事和核武庫實力，且持續對台軍事演練，所有跡象表明解放軍正在實現習近平在2027年做好攻台準備的指示。

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而他的上一任戴維森上將2021年也曾在國會聽證會做同樣表示，包括多名美國軍事和情報官員近年來公開作證，指稱中國前所未見的軍事擴張和現代化，都指向2027年的侵台計畫。

所有跡象表明解放軍正在實現習近平在2027年做好攻台準備的指示。（歐新社檔案照）

中國侵台危機迫在眉睫，沒有多少時間可蹉跎，不管民主黨或共和黨執政，台灣都需加速整軍備戰。川普的前國安團隊同時也是新團隊的熱門人選，如歐布萊恩、博明、柯伯吉等更都是直言不諱：台灣並沒有準備好打一場持久戰、民眾抵禦侵略的決心、信心不足；可以預見，若是川普回任，必將施壓台灣大幅縮短改造台灣整體防衛體系的進程。

有人形容川普是孤立主義（Isolationism），過於危言聳聽，因為如果孤立主義根本就不會繼續保有北約結盟、日韓駐軍及重建中東秩序的「阿布拉罕協議」、「中東和平計畫」。川普不假辭色的放話，本質上就如他自己所言「威脅」是一種「談判策略」。

川普在《交易的藝術》寫到：「我的交易風格相當單純直接。我會訂下非常高的目標，然後不斷地施壓施壓再施壓，好得到我想要的東西。」

既不是擴張的「門羅主義」，也不是閉關自守的「孤立主義」，川式風格比較像是「交易型」（transactional）的外交路線，也就是盟友間要各盡其責。就像其前國防部副助理部長柯伯吉：「我們不希望是百分百交易型，但交易性質應該更高。 」

拜登主政下，台積電赴美、日、德設廠，從國際政治角度而言，何嘗不是一種換取盟友支持的交易？

川普任內出售台灣200多億美元的武器，主要都是台灣殷殷期盼的主戰裝備，包含F16V、海馬斯、M1A2T主戰坦克...等，還對潛艦國造開綠燈。相形之下，拜登軍售金額70多億美元，只有川普的三分之一。

台灣的國際處境特殊軍購不易，川普對台軍售及軍事交流敢打破陳規大開大闔，台灣應把握機會將壓力化為強化及改革國防的助力。

只是川普式的交易就像《教父》中的黑幫老大的名言：「我會給他一個無法拒絕的條件（I'm gonna make him an offer he can't refuse）」，迫對手就範。伴川如伴虎，台灣要超前部署。

（作者為物聯網公司主管）

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