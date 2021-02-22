自由廣場》芬園「牛潦溪」是地方創生良機

◎ 莊伯仲

牛年到，應景的正是近期爆紅的彰化縣芬園鄉貓羅溪畔牛群。河床上盛開的菅芒花隨風搖擺，上百頭牛隻逐水草而居，直比塞上風光。尤其每日傍晚時分，群牛在夕陽餘暉下渡溪而返的場面更是壯觀，吸引了許多遊客前來觀賞「台灣版非洲動物大遷徙」。

筆者是芬園子弟，難得看到故鄉事物成為新聞焦點，於是趕緊分享給親友。收到的回覆全是正面，有的說可以企劃系列報導、有的建議舉辦攝影展、有的想帶畫會成員前往寫生、有的想在此辦同學會，有的則想發大財，擺攤賣牛肉料理，可謂「一牛各表」。

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不過此景將成絕響，因為一來觀牛人潮眾多，已成交通亂象。二來飼主被檢舉占用河川公有地，亦屬違法。相關單位除禁止放牧，並將輔導轉售牛群，估計多數將成肉用。才過年開春，一方面歌頌牛年精神，另一方面又要快賣快宰，未免殺風景。

其實看待本案如有正面思維，將是地方創生的好機會，位於中國四川省嘉陵江畔的蓬安縣就是好例子。當地農戶飼養二百多頭水牛，在暮春到初秋時節的清晨，會成群結隊的游到江中島吃草；到了黃昏牛群又下水回岸歸欄，形成草綠水清天藍的「百牛渡江」生態奇觀。一開始鄉民只當成私房景點，帶外地親友看熱鬧。名聲傳開後，在當地政府輔導下，竟成為引領觀光發展的「領頭牛」。二○一○年開始舉辦「嘉陵江放牛節」，以二○一八年四月底至十月初的第九屆為例，即以觀賞「百牛渡江」為核心，連動各景點觀賞特色民俗、品嚐美食小吃，以及搭配江上牧場嘉年華、司馬相如文化展等文創活動，吸引遊客二一○萬人，收入二十二億人民幣。現在更請來法國設計師，興建視野極佳的景觀浮橋，讓該節慶成為蓬安縣代表品牌。

地方創生中，有所謂地景元素，芬園「牛潦溪」就是一個很好的在地DNA。交通問題會有改善之道，河川放牧也可輔導合法，如能結合建縣三百年的彰化人文風采、農業歷史、工藝傳承、小吃名產，會是一個深藏文化內涵、富有教育價值，而且兼具市場賣點的旅遊產品。行政院為因應台灣鄉村人口老化與減少、產業競爭力流失等嚴峻國安議題，而提出地域振興與再造的主張，並設定二○一九年是台灣地方創生元年。看看別人，想想自己，「牛潦溪」可以怎麼走下去，正考驗著彰化縣政府、經濟部水利署、還有交通部觀光局。

（作者為文化大學新聞系教授，芬園子弟）

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