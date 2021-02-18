自由廣場》海巡艦艇塗裝TAIWAN 的必要

◎ 呂禮詩

總統府昨天證實，海巡艦艇塗裝新增TAIWAN字樣，乃是蔡總統去年主持安平艦下水典禮時，「讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識」的要求。在野黨立法委員認為，兩岸執法船的「混淆」聞所未聞；筆者願以過去任職於新江艦艦長時，查證不明目標與驅離中國情報船、海上民兵的經驗，說明塗裝「TAIWAN」 的必要性！

各國海巡艦艇舷側色帶各有不同，美國是紅白藍三色並綴以隊徽、日本為藍色線條、韓國則是塗紅黃藍三色。台灣、中國及菲律賓皆為紅白藍三色組成，必須接近觀察才能區別：台灣以白色的英文台灣字首「Ｔ」字，鑲嵌於藍紅底色；中國則以東方紅色帶夾雜於象徵渤海、黃海、東海和南海的藍色條紋中，菲律賓則與美國略同，惟僅有色帶而無隊徽；如在三方均宣稱擁有主權的南海相遇，極易混淆。

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若以英文識別，韓國是KOREA COAST GUARD，中國為CHINA COAST GUARD，日本採JAPAN COAST GUARD，皆未使用完整國號；我國海巡艦艇塗裝原為完整國號的R. O. C. COAST GUARD，一般商、漁船難以判別。如在現有的R.O.C. COAST GUARD上方，增加醒目的TAIWAN，進行海域執法、海上救難或公海巡護時，將能有效提升辨識度。

夜晚查證不明目標時，以特高頻（Very High Frequency, VHF）無線電話CH-16（156.8 MHz）詢問不明目標國籍、目的地時，若以「Republic of China」出呼，經常遭遇商、漁船反問為何在台灣海域被中方查證。因此必須強調「Taiwan」，方能避免誤解。

中國大陸海事局去年七月卅一日公告「國內航行海船法定檢驗技術規則（二○二○）」，並於隔日實施；其中將台灣海峽與台灣東岸五十海里內海域，設定為「近海航區」；並將台灣東西岸十海里內的海域，劃設為「沿海航區」。此一規則表面上看來，像是援例的政治宣示，但本月一日中國「海警法」正式生效後，近海與沿海航區是否成為「海警法」十二條中所律定的管護職責？

另隸屬於福建海事局五千噸級的海事巡航救助船「海巡○六」於農曆年前下水，福建海事局副局長特別強調，該船未來將於台灣海峽執行水上交通動態管控與急難救助；意即中國的「台灣海峽內海化」不只是紙上談兵，已是箭在弦上！

筆者在二○一七年以《中國紅螞蟻變怪獸，台灣準備好了嗎？》為題，撰文指出中國以「民兵圍事、海警立足、海軍維權」三支柱維護海上主權；中國從漠視採砂船違法越界盜採海砂，到航區的劃設、海警法的通過、海巡○六的下水，正是中國「切香腸戰術」（Salami tactics）的實踐，下一步將是解放軍海軍艦艇「常態化」跨越海峽中線。

海巡的「TAIWAN」塗裝，凸顯海巡艦艇的國家辨識度，展現海域執法的決心，阻卻了中國海警在海峽中線以東立足，是極為必要、也是漂亮「破眼」的一手好棋。

（作者是海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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