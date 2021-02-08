自由廣場》又拿台電當政治提款機

◎ 陳靜惠

立法院一月二十九日最新通過一個主決議提案，內容是台中電廠應該︰一、加速推動燃氣三、四號機及接收站計畫；二、每部新燃氣機組順利商轉二年後即除役，不拆除二部燃煤機組；三、中火十部燃煤機二○三五年全部除役。這個決議考量到以氣換煤、空品改善、穩定供電與國安需求，可說是一舉數得的決議，連環團都鼓掌歡迎。

沒想到盧市長一反初衷，立刻喊出「護航版本、絕不接受」，加碼要求中火一定要在新燃氣機組都審核准前，先拆除二部燃煤機組，等燃氣機組商轉後，再拆除二部燃煤機組，將拆除燃煤電廠列為市長施政成績的重中之重，因此手握新燃氣機組都審大權的中市府官員故意卡關，當初空品改善和穩定供電的口號淪為口水，繼續把台電當作政治提款機。

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此種做法顯然搞錯方向！台電為兼顧電源供應穩定及環境保護，近年來已做出許多改善，中火的發電量，減到連台中市自己都不夠用，市長還要再拆機組，連最新的天然氣機組興建計畫也要利用都審卡關，硬是將除役不拆除扣上未來會火力全開的帽子。

我國自產能源不足，燃煤雖保有較長天期的儲存量，但燃氣發電能達到減碳環保要求，若與能源轉型趨勢、空品改善與國安需求相論，難道比不上盧市長個人政績嗎？讓燃氣機組趕快上陣，再讓燃煤機組退場，如果這個道理都不懂，那就不是笨的問題了！

（作者為國營事業員工眷屬）

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