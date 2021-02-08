自由廣場》台灣何時開始有牛？

◎ 呂自揚

牛年來了，新春歡喜迎牛年，歡喜牛轉乾坤。牛勤勞善良，台灣人喜自稱、互稱為牛，為台灣水牛。

請問：有誰知道台灣真正何時開始有牛的嗎？

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1960年以前的傳統台灣，是以農立國、以牛立農的農業社會。農家耕作田園，運送農作物，商家運貨，都用牛。那時候的鄉村，有田人家都有養牛。不論走到那裡，庄頭庄尾，路邊山頭，都可看到牛。大路上，隨時可看到有水牛或黃牛在拉車。很多農家都把牛當作家人。

1603年，隨軍隊來大員港今台南的陳第，寫第一篇記寫台灣人文風俗的〈東番記〉說：當時的東番台灣，有豬有雞有狗，「無馬驢牛羊鵞鴨」。荷蘭文獻也無台灣有原生野牛的記載。

那台灣何時開始有牛的呢？

王育德1964年著《苦悶的台灣》，寫說「傳教士格拉維斯，在一六四四年到一六五一年之間，自印度購入一百二十一頭黃牛，從這個時候起台灣才出現了牛。」又說：「順便一提，水牛是清朝以後從大陸輸入。」

《苦悶的台灣》對荷蘭傳教士從印度引進121頭黃牛，和清代才從大陸引進水牛，是台灣何時開始有牛的記寫，為後來許多許多歷史書和文史工作者所沿襲，幾乎已成通說。

事實上，筆者從龐雜的荷蘭《熱蘭遮城日誌》第一手史料，明確考證出台灣牛的歷史，是最晚1630年就開始有牛，最晚1647年就有水牛。（1624年至1629年是否已有引進牛，尚無資料。）

《熱蘭遮城日誌》記載：1630年3月6日，有共同打敗海盜李魁奇的另一海盜，在廈門附近，贈送荷蘭長官15隻牛、15隻豬；1633年7月17日，荷蘭船隊在廈門附近，搶盜了25隻牛帶回浯嶼（金門）；1640年從澎湖運來很多牛，荷蘭公司和私人的牛已超過1200至1300百隻（《巴達維亞城日記》也有記載）。1643至1647年，都有從澎湖來的牛。其中1647年9月3日記載，中國沿海的船，帶來2隻水牛。其他各條未註名是黃牛或水牛，可能黃牛較多。荷蘭文獻是有記載傳教士1650年買進121隻牛，也未說是印度黃牛。引進牛也引進漢人犁耕技術和拉車。

清代文獻關於台灣何時開始有牛的記寫，可說都屬無根據的傳說和訛傳。

四百年來，台灣有了牛，人們的生活從此離不開牛。用牛：

一、拖犁耕田。

二、拉車載稻子、番薯、甘蔗等各種農產與貨物，有時也載人。

三、拉糖廍（清代製糖所）石磨（石車）榨甘蔗製糖。每座石磨要有六隻牛拉石磨，台灣各地很早就有牛寮、看牛寮、牛埔的地名。

四、把攪稻草的泥漿踩踏勻實，來印製土角（土磚）砌牆，起建傳統茅草和紅瓦土角厝。用牛糞、稻殼（粗糠）攪泥漿抹牆壁。

筆者的考證，可說是台灣歷史上何時開始有牛的新發現，是研究台灣歷史者，包括通史、文化史、經濟史、交通史、農業史、建築史、糖業史、文學史，都應該知道和修正的歷史新發現。

（作者為出版社主編、作家）

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